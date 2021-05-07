Mustafa Destici kimdir? Mustafa Destici kaç yaşında, nereli? Mustafa Destici hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mustafa Destici izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mustafa Destici kaç yaşında, nereli? Mustafa Destici hayatı ve biyografisi! Mustafa Destici kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mustafa Destici hakkında araştırmalar yapılıyor. Mustafa Destici kimdir? Mustafa Destici kaç yaşında, nereli? Mustafa Destici hayatı ve biyografisi!

MUSTAFA DESTİCİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1966

Kaç yaşında: 55 yaşında

Nereli: Eskişehir

1966 yılında Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyünde doğdu. İlkokulu Günyüzü'nde, ortaokulu Sivrihisar'da ve liseyi Ankara Merkez İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu

2007 yılında memuriyetten ayrılarak Büyük Birlik Partisinde siyasete başladı. 2007'de genel başkan yardımcılığı görevine getirildi. Büyük Birlik Partisinin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazası geçirdiğinde partinin teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün kesinleşmesinin ardından gerçekleştirilen 4. Olağanüstü Kongresi'nde Yalçın Topçu'nun listesinden genel sekreter seçildi.

2011 Türkiye genel seçimlerinde Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Seçimlerde alınan sonuç üzerine istifa eden Yalçın Topçu'nun ardından gerçekleştirilen 5. Olağanüstü Kongre'de geçerli sayılan 639 oydan 628'ini alarak genel başkan seçildi. Saadet Partisi ile ittifak kararı ardından 7 Nisan 2015 tarihinde Büyük Birlik Partisinden istifa ederek Saadet Partisi çatısı altında Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerine Ankara 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak girdi. Ancak Saadet Partisi seçim barajını aşamadığından dolayı milletvekili seçilemedi ve 12 Temmuz 2015 tarihinde yeniden Büyük Birlik Partisi genel başkanlığına seçildi. 2018 Türkiye genel seçimlerine Adalet ve Kalkınma Partisinin Ankara 2. Bölge Milletvekili listesinin ilk sırasından katılmış ve milletvekili seçilmiştir.