Mustafa Denizli'ye UEFA'dan jest
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Mustafa Denizli'ye UEFA'dan jest

Mustafa Denizli'ye UEFA'dan jest
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Türk futbolunun en önemli mihenk taşlarından biri olan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli hakkında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Facebook hesabı tarafından övgüyle bahsedildi.

Türk futbolunun en önemli mihenk taşlarından biri olan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli hakkında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Facebook hesabı tarafından övgüyle bahsedildi. Son olarak geçen sezon efsane futbolcusu olduğu Altay'ın 18 yıllık Süper Lig özlemine son veren usta teknik adamla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'de üç farklı takımı (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş) şampiyon yapan tek hoca. Bir Türk takımına Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynatan ilk teknik direktör" denildi.

Yazıda, "Altyapısından yetiştiği, kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Altay'ı Süper Lig'e çıkarttı ve sezona da ikide iki yaparak başladı. Mustafa Denizli, Altaylıların deyişiyle Büyük Mustafa, benzersiz hikayesine yeni sayfalar eklemeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda 71 yaşındaki deneyimli teknik adamın Altaylı futbolcularla antrenman öncesi yaptığı konuşmanın fotoğrafına yer verilirken, futbolseverler tarafından binlerce beğeni alan paylaşıma övgü dolu yorumlar yapıldı.

KAZIMCAN U19 MILLI TAKIMI'NDA

Altay'ın altyapısından yetişen genç forvet Kazımcan Karataş, U19 Milli Takımı'na davet edildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Genç futbolcumuz Kazımcan Karataş U19 Milli Takımımızın 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı Uluslararası Dostluk Turnuvası müsabakalarının aday kadrosuna davet edildi. Kazımcan'ı tebrik ediyor, yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


- İzmir
Mustafa Denizli'ye UEFA'dan jest
Mustafa Denizli'ye UEFA'dan jest

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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