Mustafa Denizli, Süper Lig'de 200. galibiyet peşinde
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Mustafa Denizli, Süper Lig'de 200. galibiyet peşinde

Mustafa Denizli, Süper Lig'de 200. galibiyet peşinde
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'de 3 ayrı takımla şampiyonluğa ulaşan tek isim olan Mustafa Denizli, Altay'ın başında lig tarihindeki 200. galibiyetini almak için mücadele edecek.

Süper Lig'de 3 ayrı takımla şampiyonluğa ulaşan tek isim olan Mustafa Denizli, Altay'ın başında lig tarihindeki 200. galibiyetini almak için mücadele edecek.

Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı çalıştıran Denizli, futbolculuk kariyerine başladığı Altay'ı Süper Lig'e çıkardıktan sonra bu sezon da takımın başındaki mücadelesini sürdürüyor.

Lig geçmişinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Denizli, TFF 1. Lig'in yanı sıra Almanya, Azerbaycan ve İran'da çeşitli ekipleri çalıştırırken, A Milli Futbol Takımı'nda da görev aldı.

Mustafa Denizli'nin Süper Lig'de bugüne kadar çalıştırdığı takımlar 360 karşılaşmada 199 galibiyet, 79 beraberlik ve 82 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 679 gol atan ekipler, kalelerinde 411 gol gördü.

Altay, yarın konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettiği takdirde, Mustafa Denizli Süper Lig kariyerindeki 200. galibiyetine ulaşacak.

Mustafa Denizli'nin Süper Lig'de çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

SezonTakımOGBMAYP
1987-1988Galatasaray382792863590
1988-1989Galatasaray362097763169
1990-1991Galatasaray301974633164
1991-1992Galatasaray301938543560
1994-1995Kocaelispor3412814576044
1995-1996Kocaelispor3416117614359
1996-1997Kocaelispor843111715
2000-2001Fenerbahçe342446823976
2001-2002Fenerbahçe171115361934
2008-2009Beşiktaş281765492657
2009-2010Beşiktaş3418106472564
2015-2016Galatasaray11434181615
2018-2019Kasımpaşa257513364426
2020-2021Altay1100303

TOPLAM360 199 79 82 679 411 676

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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Mustafa Denizli, Süper Lig'de 200. galibiyet peşinde - Haberler Spor
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