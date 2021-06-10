Mustafa Denizli: Şartlar oluşursa kalırım
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Mustafa Denizli: Şartlar oluşursa kalırım

Mustafa Denizli: Şartlar oluşursa kalırım
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

18 yıl formasını giydiği Altay'ın 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandıran teknik direktör Mustafa Denizli, katıldığı bir televizyon programında gerekli şartların oluşması halinde göreve devam edeceğini dile getirdi.

18 yıl formasını giydiği Altay'ın 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandıran teknik direktör Mustafa Denizli, katıldığı bir televizyon programında gerekli şartların oluşması halinde göreve devam edeceğini dile getirdi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'na durumu anlatacağını dile getiren teknik direktör Mustafa Denizli, "Vakitsizlik ve durumu anlatacağım. 'Hocam problem değil' derse bu hizmete devam edeceğiz. Nisan ayının 26'sında final maçı oynadık, 27'sinden itibaren özellikle yurtdışından Altay için olabilecek, Avrupa, Kuzey Avrupa, Güney Amerika ve çeşitli liglerinden bir sürü futbolcuyu takip ediyorum" dedi.

Transfer çalışmalarında futbolcunun Altay'a hizmet edebilecek olmasına dikkat ettiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, "İzmir'e ve bu lige uyum sağlayabilecek isimler olmalı. Bu kriterler çok önemli. Yeterli maddi olanak var mı bakacağız. Bu kadronun ciddi bir takviyeye ihtiyacı var. Altay'ın bir daha bu 18 yıl yaşadığı ızdıraplı günleri yaşamaması lazım. Şartları en ekonomik ve verimli şekilde kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu sağlanırsa onların başında her zaman olurum ben, hiç problem değil" diye konuştu.

A Milli Takım'ın yarın İtalya'ya konuk olacağı EURO 2020 açılış maçını izleyecek Denizli, daha sonra yönetimle bir araya gelecek.SAKARYA FİNALİNDE ÇOK AĞLADIMTeknik direktör Mustafa Denizli, 18 yıl formasını giydiği Altay'dan ayrıldıktan sonra ilk kez göreve davet edildiğini ve işlerini yüzüstü bırakarak göreve başladını söyledi. Altay'ı başka kulüplerde görev alırken de takip ettiğini anlatan Mustafa Denizli, "Hayatımda en uzun ağladığım günlerden biri Altay'ın Ankara'da Sakaryaspor'la oynadığı Play-Off finalidir. Rahmetli başkanımız Esin Özgener'le beraber çocuk gibi ağladık. Büyük bir takımın başındaydım Play-Off'lar oynanırken" şeklinde konuştu.Üç büyüklerde şampiyonluk yaşayan tek teknik adam olan Mustafa Denizli, "Bu camialar 20-25 milyonluk taraftara sahip. Altay o kadar taraftara sahip değil. Ama 18 yıl kolay değil. 13-14 yılı kaptanlıkla geçmiş. Bu hisler çok farklı. Büyük camialarda da büyük mutluluklar yaşadım, oradaki mutluluklar olağanüstü. Burada belki o coşkuyu yaşayamıyorsun. Sahada kalsam ne halde olurdum bilmiyorum. Sahada gözyaşlarımı tutamadım ve soyunma odasına gidip ağladım" ifadelerine yer verdi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Mustafa Denizli: Şartlar oluşursa kalırım - Haberler Spor
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