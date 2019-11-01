Mustafa Denizli'nin İran'da 4. dönemi: Türkiye'deki futbol ortamı beni tatmin etmiyor
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan tek isim olarak adını futbol tarihine yazdıran Mustafa Denizli, şimdi İran'da '35 milyon Türk taraftarlı' Traktör'ü çalıştırıyor.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan tek isim olarak adını futbol tarihine yazdıran Mustafa Denizli, şimdi İran'da '35 milyon Türk taraftarlı' Traktör'ü çalıştırıyor. 69 yaşındaki deneyimli teknik adam, Tebriz'deki evini euronews Türkçe'nin RÖP programına açtı. …