Mustafa Denizli'nin İran'da 4. dönemi: Türkiye'deki futbol ortamı beni tatmin etmiyor

01.11.2019 18:08

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan tek isim olarak adını futbol tarihine yazdıran Mustafa Denizli, şimdi İran'da '35 milyon Türk taraftarlı' Traktör'ü çalıştırıyor.



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