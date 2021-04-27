Mustafa Denizli'nin 'Altay' açıklaması
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Mustafa Denizli'nin 'Altay' açıklaması

Mustafa Denizli'nin 'Altay' açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mustafa Denizli'nin 'Altay' açıklaması Mustafa Köprülü, İzmir DHA - TFF 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, kulübün efsane futbolcusu Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük görevini kabul etmesi için çağrıda bulunurken, tecrübeli teknik adam Altay...

Mustafa Denizli'nin 'Altay' açıklaması 

Mustafa Köprülü, İzmir DHA - TFF 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, kulübün efsane futbolcusu Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük görevini kabul etmesi için çağrıda bulunurken, tecrübeli teknik adam Altay camiasına önemli mesajlarla seslendi.

Mustafa Denizli yaptığı açıklama ile Altay'dan bir ücret talep etmesinin mümkün olmadığını bildirirken, şu ifadeleri kullandı:

İçinden yetiştiğim, bir ferdi olmaktan gurur duyduğum büyük Altay camiasından ilk kez böyle bir davet aldım. Öncelikle bu nazik davet için teşekkür ederim. Bu sezon çalışmama kararını aldığım için pek çok kulüpten gelen teklifi geri çevirdim. Ancak, Mustafa Denizli olmamda en büyük katkısı olan kulübümün bu davetini geri çevirmem takdir edersiniz ki çok kolay değil. Altay'ın değerli yöneticilerinden bir ricam var;1-) Kulübün çok geniş bir kadrosu var; bu kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerektiğini düşünüyorum 2-) ikincisi ve en önemlisi. Benim Altay'dan bir ücret talep etmem mümkün değil. Kendilerinin Bana teklif etmeyi düşündükleri ücretin, Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını rica ediyorum. Bu iki önemli konuda şartlar Yerine getirildiğimde camiama olan gönül borcumu ödemeye ve elimden gelen tüm gayreti sarfetmeye hazırım. 

Çarşamba günü sayın Başkan ile biraraya gelip bu nihai adımı atacağımızın bilinmesini isterim"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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