Mustafa Denizli'nin acı günü
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Mustafa Denizli'nin acı günü

Mustafa Denizli'nin acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin ablasının eşi Yılmaz Soykan, hayatını kaybetti.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin ablasının eşi Yılmaz Soykan, hayatını kaybetti.

Süper Lig ekiplerinden Altay'ın Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin ablasının eşi Yılmaz Soykan yaşamını yitirdi. Yılmaz Soykan, bugün ikindi namazını müteakip Çeşme Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Altay Spor Kulübü de Yılmaz Soykan'ın vefatı üzerine baş sağlığı mesaj yayınladı.

Siyah-beyazlı kulüp mesajında şu ifadelere yer verdi: "Teknik direktörümüz Sn. Mustafa Denizli'nin kıymetli ablasının eşi Yılmaz Soykan'ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum'a Allah'tan rahmet, Denizli Ailesi başta olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Bu akşam gerçekleştirilecek olan antrenmanımıza teknik direktörümüz Sn. Mustafa Denizli katılamayacak olup, takımımız Mert Nobre ve Gökhan Karaaslan hocalarımız nezaretinde antrenmanını gerçekleştirecektir."

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Mustafa Denizli'nin acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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