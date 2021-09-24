Mustafa Denizli: 'Ligde kalıcı olmak değil yukarılarda bitirmek istiyoruz' - Haberler Spor
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Mustafa Denizli: "Ligde kalıcı olmak değil yukarılarda bitirmek istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Haberler | Spor

- Mustafa Denizli: "Ligde kalıcı olmak değil yukarılarda bitirmek istiyoruz" Ligde kalıcı olmayı değil önemli ölçüde yukarıda bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Şu ana kadar gösterdiğimiz grafik bu doğrultuda.

DENİZLİ (İHA) - - Mustafa Denizli : "Ligde kalıcı olmak değil yukarılarda bitirmek istiyoruz"

İZMİR - Ligde kalıcı olmayı değil önemli ölçüde yukarıda bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Şu ana kadar gösterdiğimiz grafik bu doğrultuda. İnşallah sezon sonu da böyle olur" dedi.

Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kendileri açısından şanslı oldukları maçta rakiplerinin şanssız olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın kadroda yer alan oyuncularının önemli bir bölümünün maçta görev yapamadığını hatırlatan Denizli, "Bizde de süreklilik arz eden 4 arkadaşımız yoktu. Temposu yüksek bir maç oldu. Geriye düştükten sonra dönüş yapabilmek bizim için çok önemli bir faktör. Bu, ilerisi için bizi ümitlendiriyor. Aramıza yeni katılan 10 arkadaş oldu. Bunların kulübe de ciddi bir mali yükü olmadı. Şuanda düşündüğümüz puan hedefinin hemen hemen çevresinde dolaşıyoruz. Süper Lig'e yeni çıkmış bir takımdan sezon başında böyle bir performansı çok kimse beklemiyordu, bizim dışımızda. Çabuk adapte olduk" dedi.

Kalite olarak çok yüksek kalite gösteremediklerini ancak yüksek bir mücadele sergilediklerini ifade eden Denizli, "Futbol hatalar oyunu. Yediğimiz gol de hatadan kaynaklandı. O dakikalarda takımları düşüren bir faktör olur ama geri dönüşümüz iyi oldu. Daha sezon başındayız. Sezonun çok kısa bir bölümünü geride bıraktık. İlerleyen haftalarda hangi durumda oluruz bilemiyoruz. Hedefimize varmak için büyük bir mücadele ortaya koyacağız. Oyun anlayışımız İzmir'de ve deplasmanda değişmez" diye konuştu.

"Ligi hangi şartlarda bitireceğimiz önemli"

Beşiktaş'ın sakat oyuncuları nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini hatırlatan Denizli, "Oynayacakları bir Ajax maçı var. Bu Türk futbolu için de önemli bir maç. Böyle bir durumda böyle bir maça çıkmaları onlar için olumsuzluk. Saha içinde ve saha dışında gerekli saygıyı gösterdik" dedi.

Kendi futbolculuğum zamanında da Altay'ın Süper Lig'e çok iyi bir giriş yaptığını belirten Denizli, "O zaman da uzun süreli bir liderlik yaşamıştık. Bu akşam maç fazlasıyla liderlik olduk. Bu kelime bile bizi psikolojik olarak olumlu etkiliyor. Ligi hangi şartlarda bitireceğimiz önemli. Düşündüğümüz yerden daha iyi bir yerde bitirebiliriz diye düşünüyorum. Futbolcularımı emeklerinden dolayı kutluyorum" şeklinde konuştu.

"İnşallah sezon sonu da böyle olur"

Maçtan sonra Sergen Yalçın'la kısa bir sohbet ettiklerini de söyleyen Denizli, "Kendisine, 'Hayatımın çok büyük bir bölümü futbolla geçti. Ne futbolculuğumda ne de teknik adamlık dönenimde böyle bir tabloyla karşılaşmadım. Allah kimseyi de böyle bir tabloyla karşı karşıya bırakmasın' dedim" diye konuştu.

Hedeflerini sezon başında açıkladığını söyleyen Denizli, "Biz ligde kalıcı olmayı değil önemli ölçüde yukarılarda yer almak istiyoruz demiştim. Şuana kadar gösterdiğimiz grafik bu doğrultuda. İnşallah sezon sonu da böyle olur" dedi.

"Ben o şampiyonlukları defalarca yaşadım"

Türkiye'de çeşitli şehirlerden Süper Lig şampiyonu çıktığını ifade eden Denizli, "İzmir de şampiyon çıkartabilir. Şampiyon olmak için şartların oluşması gerekiyor. Biz transfer bütçesi en düşük kulübüz. Aylarca izledik ve bir kadro oluşturduk. Daha iyisi bu yıl için mümkün değildi. İyi bir takım olabiliyorsanız Türkiye'de her şey olur. Ben o şampiyonlukları defalarca yaşadım. O yolun zorlu bir yol olduğunu biliyorum. Bazı şeyler zaman içinde değişebilir" diye konuştu.

Mustafa Denizli: Ligde kalıcı olmak değil yukarılarda bitirmek istiyoruz

Mustafa Denizli: Ligde kalıcı olmak değil yukarılarda bitirmek istiyoruz

Mustafa Denizli: Ligde kalıcı olmak değil yukarılarda bitirmek istiyoruz

Mustafa Denizli:
İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Spor Haberleri
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