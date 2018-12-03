Mustafa Denizli: Kurallar Tekrarlanmayı Gerektiriyorsa, Çıkar Oynarız
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Denizli, "Kurallar tekrarlanmayı gerektiriyorsa, çıkar oynarız." dedi.
Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin gollerini 44'te Roman Neustadter ve 45+3. dakikada Özgür Çek kendi kalesine atarken, Kasımpaşa'nın gollerini 22 ve 54'te Mbaye Diagne kaydetti.
"HAKEMLERE GÜVENİMİZ TAM"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli maç sonunda şu ifadeleri kullandı: "Penaltıdan sonraki golün verilmemesi hakem kuralıyla ilgili hadise. Hocaya sordum içeride önümde olan bir pozisyonu, sanki faul değil gibi. Faul deyince sarılıp teşekkür ettik, olabilir. Çalınan düdükler hakemlerle ilgili düşüncemizi değiştirmez, güvenimiz tam. Puan kaybetsek de güvenimiz tam."
"ÇIKAR OYNARIZ"
Kurallar tekrarlanmayı gerektiriyorsa, tabii ki çıkar oynarız. Tam emin değilim, kaleciden dönen toptan sonra kazandığın golde vuruştan evvel ihlal varsa, kural bu dediler. Ben hakem değilim ama."
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penaltı sen kullanıyorsun senin oyuncun içeri giriyor harun penaltıyı kurtarmış senin futbolcun ihlal yapmış uefanın bu kuralı kim ihlal ediyorsa ceza ona verilmeliCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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ALİ BAK BU DENİZLİ ZAMNIN DA BOŞ DA İDİ COCU GETİRDİN ...ALİ GİT BAŞIMIZDANCevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır