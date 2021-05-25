Mustafa Denizli kornerden golü attı; eski günlerini anımsattı

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, antrenman esnasında kornerden gol atarak futbolculuk günlerini hatırlattı.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, antrenman esnasında kornerden gol atarak futbolculuk günlerini hatırlattı. 71 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı için, "Form geçici, klas kalıcıdır" yorumları yapıldı.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımını TFF 1. Lig Play-off Final maçına hazırlıyor. Geçtiğimiz ay altyapısından yetiştiği ve efsanesi olduğu Altay'a teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, futbolculuk döneminde Altay'da 17 yıl boyunca forma giymişti. Altay formasıyla çıktığı 386 maçta 121 gol kaydeden Denizli, özellikle korner ve frikiklerden attığı gollerle ön plana çıkmıştı. Altay'daki kariyeri boyunca kornerden 18 gol kaydeden Mustafa Denizli bu alanda büyük ün yapmıştı.

Yine kornerden golünü attı

Deneyimli teknik adam, takımını Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde Altınordu ile yarın oynanacak TFF 1. Lig Play-off Final maçına hazırlarken, antrenmanın ardından topun başına geçti. Köşe vuruşu kullanan Denizli, sol ayağıyla yaptığı vuruşla minyatür kaleye golünü attı. 71 yaşındaki Denizli, attığı golle eski günlerini anımsattı. Altay Spor Kulübü de bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak "Bazı şeyler asla değişmez" notunu düştü. Siyah-beyazlı taraftarlar paylaşımın altına, "Form geçici, klas kalıcıdır", "Senin bu gollerinle büyüdük" yorumlarını yazarak deneyimli teknik adama destek verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı