Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, play-off maçlarını değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, play-off maçlarını değerlendirdi Açıklaması

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, play-off maçlarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde İstanbulspor'la karşılaşacak Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Biz bayramı bu yolculuğun sonunda yaşamak istiyoruz.

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde İstanbulspor'la karşılaşacak Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Biz bayramı bu yolculuğun sonunda yaşamak istiyoruz. Başlangıcımız da bayramla olsun, bitiş de inşallah bayramla olsun. Başka düşüncemiz yok." dedi.

Denizli, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlendiği basın toplantısında, futbolseverlerin Altay'ın Türkiye ve İzmir için ne ifade ettiğini çok daha iyi bildiğini söyledi. Takımın bundan sonra yolculuğunun sezon başında konulan Süper Lig hedefine ulaşmak olduğunu kaydeden Denizli, şöyle konuştu:

"Bütün camia, yönetim kurulu, teknik kadrosu ve sporcu kadro olarak pazartesi gününden itibaren bu yolculuğa başlıyoruz. Bizim için lig maçları bitti, ikinci etabı oynayacağız. İkinci etap maçları statüsü farklı, rakipleri farklı. Hayatımın büyük bir bölümü bu tarz maçları oynamakla geçti."

Deneyimli teknik adam, bugüne kadar aldıkları saha sonuçlarının şu an için bir şey ifade etmediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlardan bugün için kullanmamız gereken bazı kısa da olsa dersler, bölümler var. Bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ülkemizde önünde 'büyük' kelimesi olan belki de tek camia Altay. Bu kelimenin ifade ettiği yer, Altay'ın bulunduğu yer değil. Bunu yıllarca ben takım kaptanı olarak yaşadım, şimdi inşallah başındaki teknik adam olarak yaşarım. Allah bize o günleri göstersin. Hayatımda çalıştığım birçok konuda hedefime ulaştım. Ama bu çalışma benim için çok farklı. Belki de en önemlisi olacak."

Yarın Ramazan Bayramı olduğunu hatırlatan Denizli, "Biz bayramı bu yolculuğun sonunda yaşamak istiyoruz. Başlangıcımız da bayramla olsun, bitiş de inşallah bayramla olsun. Başka düşüncemiz yok." dedi.

Denizli, play-off'ta Altınordu ile bir İzmir finali" olma ihtimalinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Ben futbola başladığımda İzmir'de 5 güzide camianın takımları ligde yer alıyordu. Sadece Altınordu'nun değil, tüm takımların Karşıyaka ve İzmirspor dahil o günleri tekrar yaşaması benim en büyük dileğim. Burada içinde doğup büyüdüğüm, bütün gençliğimin geçtiği Altay'ın yeri çok farklı. Tabii ki onlar da inşallah gelir ama biz farklı hissettirecek, farklı yaşayacak olan bir kişi olarak, Allah inşallah bunu bana yaşatır."

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, play-off maçlarını değerlendirdi Açıklaması
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, play-off maçlarını değerlendirdi Açıklaması
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, play-off maçlarını değerlendirdi Açıklaması
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, play-off maçlarını değerlendirdi Açıklaması
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, play-off maçlarını değerlendirdi Açıklaması
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, play-off maçlarını değerlendirdi Açıklaması
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, play-off maçlarını değerlendirdi Açıklaması
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, play-off maçlarını değerlendirdi Açıklaması
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, play-off maçlarını değerlendirdi Açıklaması
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, play-off maçlarını değerlendirdi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Öznur Kablo, şampiyonu oldu.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Öznur Kablo, şampiyonu oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Pınar Altuğ Jennifer Lopez
Spor Diego Serdar Aziz Burak Yılmaz Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, play-off maçlarını değerlendirdi Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 15:48:27. #1.14#

title