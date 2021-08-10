Mustafa Denizli: "Fiziken çizgi dışında ama ruhen çizgi içinde bu mücadeleye başlıyorum"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yeni sezon öncesinde istedikleri birçok transferi gerçekleştirdiklerini ve iki futbolcuyu daha renklerine katmak istediklerini söyledi.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yeni sezon öncesinde istedikleri birçok transferi gerçekleştirdiklerini ve iki futbolcuyu daha renklerine katmak istediklerini söyledi. Denizli, iyi bir oyun sergileyen ve fark oluşturan bir takım olmak istediklerini ifade ederek, "Fiziken çizgi dışında ama ruhen çizgi içinde bu mücadeleye başlıyorum" dedi. Alsancak Stadyumu'nun açılışını beş gözle beklediğini vurgulayan Denizli, Altay-Göztepe derbisinin uzun yıllar sonra yeniden oynanacak olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yeni sezon öncesinde Altay Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalar yaptı. Uzun çalışmalar sonucunda düşündükleri transferlerin önemli bir kısmını kadrolarına kattıklarını söyleyen Denizli, "Bu süreç bizi hem yordu hem de geç olması sebebiyle düşündüğünüz transferler anında gerçekleşmiyor. Geç bir araya geldik ama bu süreci iyi değerlendirmek ve bu geçiş dönemini de en az kayıpla atlatma niyetindeyiz. Oyuncuların takıma uyumları zaman almayacak" dedi.

Kadroda ayrılıklar yaşanacak

Uzun zaman sonra ilk kez taraftarlarının önüne ilk kez bir Süper Lig maçıyla çıkacaklarını ifade eden Denizli, "Başlangıçlar heyecan verici ve zordur. Biz zorlukları yaşadık. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek lehimize çevirmek bizim görevimiz. Cumartesi günü taraftarımızla buluştuğumuz zaman başlayacak olan lig serüvenini ilk hafta heyecanını yaşayacağız. Bu arada kadromuzun sayısal olarak benim için yeterliliği çalışma düzenimizin sahada aksamaması öncelik taşıyor. Geldiğim zaman 35 kişilik kadro vardı, normalin üstünde. Bu dönem geldiğim günden beri hizmet veren, bize katkıları olan, önümüzdeki dönem aramız da olmayacak futbolculara camia adına teşekkür ediyorum. Fakat futbol böyle bir şey, ayrılıkların yaşandığı bir spor dalı. Bunları konuşurken tüylerim diken diken oluyor. Bu kararları vermek son derece zor ama kulübü ve takımı düşünüyorsak bu kararları vermek zorundayız" diye konuştu.

"Fiziken çizgi dışında ama ruhen çizgi içinde bu mücadeleye başlıyorum"

Denizli, yeni sezonda tüm takımlara başarılar dileyerek, "Taraftarımızın öncelikle oynadığımız futboldan zevk almasını umuyorum. Bizi izleyen futbolseverlerin futbol adına mutlu olması öncelikli dileğimiz. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman iyi futbol, iyi sonuçları getirir. O bakımdan görevimiz hem onur verici hem de zor. Başarıyı yakaladığımız zaman bizi mutlu edecek bir çalışma. Bu camiadan ayrıldığım zaman takımım şimdi mücadele vereceğimiz ligdeydi. Bu kez fiziken çizgi dışında, ruhen çizgi içinde bu mücadeleye başlıyorum. Bu takıma taraftarla bütünleşerek hem İzmir hem Türkiye'de gerçek manada büyük sempatisi olan ve bundan sonrada sempatizan sayısının artacağını düşünerek başlamak istiyoruz. Buna da hazırız" ifadelerini kullandı.

"Eric Bjönkander talihsiz bir sakatlık yaşadı"

Denizli, yeni transferlerden Eric Bjönkander'in dün talihsiz bir sakatlık yaşadığını da söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda MR çekiliyor. Temenni ediyorum ki iyi bir haber alırız ve sakatlığı uzun sürmez. Eric Bjönkander zeminden kaynaklanan bir sorundan dolayı sakatlandı. Bilek yan bağlarından sıkıntı yaşayarak koltuk değnekleriyle idmanı yarım bıraktı."

"Hedef fark oluşturmak"

Süper Lig'de hedeflerinin ligde fark oluşturmak ve Avrupa kupalarında mücadele eden bir Altay olduğunu belirten Denizli, "Son derece güçlü rakiplerimiz var ama neticede biz onu başarmak için buradayız. Zaman zaman futbolda her türlü sonucun olduğunu bilerek çalışıyoruz. Bizim içeride ve dışarıda oynayacağımız oyun şekli çok fazla değişiklik göstermez. Önce rakibin değil, bizim ne yapacağımızı iyi çalışıp konsantre olmamız gerekir" dedi.

"Yeni sezona aklımızda soru işareti olmadan başlamak istiyoruz"

Denizli, hala gelmesini bekledikleri iki futbolcu olduğunu kaydederek, "Yeni sezona aklımızda soru işareti olmadan başlamak istiyoruz. İranlı sol bek Mohammad Naderi, benim İran'dan takip ettiğim, önü son derece açık İran Milli Takımı'nda görev yapan ve alternatif pozisyonlarda kullanabileceğim bir oyuncu. Altay'ın kendisinden yeterince istifade edeceği bir oyuncu" şeklinde konuştu.

"Alsancak Stadyumu'nun açılışını beş gözle bekliyorum"

Alsancak Stadyumu'nun açılmasına kısa bir süre kaldığını da hatırlatan Denizli, şu ifadeleri kullandı:

"Alsancak Stadyumu'nda benim bütün gençliğim geçti. Orda yattım, yedim, çalıştım yıllarca. Alsancak Stadyumu için 'Evimiz' dememden daha doğal bir şey olamaz. Ben İzmir'e geldiğimde her takımın tesisi vardı, Altay'ın yoktu. Altay'ın evi hep Alsancak oldu. Onun için Altay'la özdeşleşmiştir. Açılacağı tarihi dört gözle bekliyoruz. Ben de beş gözle bekliyorum."

Altay-Göztepe derbisi

Bu sezon Süper Lig'de yeniden Altay-Göztepe derbisinin oynanacağını da ifade eden deneyimli teknik adam, sözlerine şöyle son verdi:

"Bu rekabet İzmir'in en güzel rekabetlerinden biri ancak son dönemlerde kesintiye uğramıştı. Altay-Göztepe maçlarının veya diğer kulüplerin bizle oynadığı maçların keyfi çok farklıdır. Bu rekabeti hem yurt içinde hem de yurt dışında devam eden bir rekabetti, Fuar Şehirleri Kupası ve UEFA Kupası döneminde bu ülkeyi temsil etmiş takımlardır. Yeniden buluşmaları İzmir adına, bizim adımıza son derece sevindirici." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı