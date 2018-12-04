Mustafa Denizli: "Fenerbahçe Gibi Bir Rakipten Puan Almak Kayıp Hanesine Yazılmamalı" - İstanbul
- Basın toplantısı Kasımpaşa Teknik direktörü Mustafa Denizli'nin konuşması İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 14. Haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.
- Basın toplantısı
Kasımpaşa Teknik direktörü Mustafa Denizli'nin konuşması İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 14. Haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın ardında Kasımpaşa Teknik direktörü Mustafa Denizli, basın toplantısı düzenledi