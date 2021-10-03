Mustafa Denizli: 'Bugün farklı kaybettik, çok değerlendirilecek bir durumumuz yok' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mustafa Denizli: "Bugün farklı kaybettik, çok değerlendirilecek bir durumumuz yok"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mustafa Denizli:

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, deplasmanda 4-1 mağlup bitirdikleri Gaziantep maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün farklı kaybettik, çok değerlendirilecek bir durumumuz yok" dedi.

GAZİANTEP (İHA) - Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, deplasmanda 4-1 mağlup bitirdikleri Gaziantep maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün farklı kaybettik, çok değerlendirilecek bir durumumuz yok" dedi. Farklı mağlubiyetle ilgili de konuşan Mustafa Denizli, "Maçtan önce böyle bir skoru kimse tahmin etmezdi" ifadelerine yer verdi.

Altay, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu karşılaşmayı ikinci yarıda yediği gollerle 4-1 mağlup bitiren İzmir ekibi, ligde üçüncü mağlubiyetini alarak 15 puanda kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını ve ikinci yarının başında yedikleri üst üste goller sonucu maçtan boynu bükük ayrıldıklarını belirtti.

"Bugün farklı kaybettik, çok değerlendirilecek bir durumumuz yok"

Maç sonu düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulunan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Bugün esasında çok fazla değerlendirilebilecek bir durumumuz yok. Çok güzel üç haftayı geride bırakarak içeride ve dışarıda önemli rakipleri mağlup ettik. Bu durum bizi takım olarak oynadığımız futbolla çok güzel bir görüntü vermemizi ve bizi başka bir noktaya taşımayı sağladı. Bugün bunları yapamadık. İstediğimiz performansı gösteremedik. Takım olarak savunmayı ve hücumu kendimiz gibi yapamadık. Bireysel olarak da takım olarak da eleştiriyi hak ettik" dedi.

"Maçtan önce böyle bir skoru kimse tahmin etmezdi"

Farklı mağlubiyetle ilgili de konuşan ve maç öncesi iki takımın durumuna bakılara böyle bir sonucun tahmin edilmesinin mümkün olmadığını da aktaran Mustafa Denizli, "Böyle bir sonuç maçtan önce tahmin kimse tahmin etmezdi. Bugün oynadığımız kötü futbol rakibe yardımcı oldu. Böyle bir maçı geride bıraktık. Sezon başında çok umutlu olunmayan bir takımdık ama performansımızla bunun aksini gösterdik. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Eksik oyuncularımız da vardı. O yüzde bugün kaybettiğimiz için üzgünüz. Takım olarak kötü bir görüntü verdik. Bu takımla yola çıktık ve bu takımla bazı şeyleri başaracağız. Rakibimizi tebrik ediyorum. Kendimize dönüp bakmamız lazım böyle bir skordan sonra" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 mağlup etti

45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 mağlup etti

 Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı

Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Ebru Şallı Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Umut Meraş Serdar Aziz Burak Yılmaz Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Kenan Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mustafa Denizli: 'Bugün farklı kaybettik, çok değerlendirilecek bir durumumuz yok' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 19:15:49. #1.17#