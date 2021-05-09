Mustafa Denizli: Bu mutluluğu yaşamak istiyorum
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Mustafa Denizli: Bu mutluluğu yaşamak istiyorum

Mustafa Denizli: Bu mutluluğu yaşamak istiyorum
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de normal sezonun son maçında evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 4-3 mağlup ederek Play-Off yarı finalde İstanbulspor'la eşleşen Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Bu 90 dakika hem gençlerimizi görme açısından ve psikolojik...

TFF 1'inci Lig'de normal sezonun son maçında evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 4-3 mağlup ederek Play-Off yarı finalde İstanbulspor'la eşleşen Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Bu 90 dakika hem gençlerimizi görme açısından ve psikolojik açıdan önemliydi" dedi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Bu uzun yolculukta düşündüğümüz ilk hedefe ulaşamadık. Şimdi ikinci etap başlıyor. Yarından itibaren tüm çalışmalarımızı düşüncelerimizi gerçekleştirmek için yapacağız. Bugün beni mutlu eden çok iyi görüntüler vardı. Bir takım bu kadar pozisyon üretebilir. Penaltılardan bahsetmek istemiyorum. Genellikle olumlu tarafımıza bakıyorum. Olumsuz tarafımız ise yediğimiz gollerde yan toplarda zaaf gösterdik. Bunları telafi etmeye çalışacağız. İyi tarafları geliştirip hatalarımızdan ders çıkaracağız" diye konuştu.

Teknik direktör Mustafa Denizli, "Play-Off'ta mücadele edecek takımlar belli oldu. Hepsi lig içerisinde iniş çıkış gösterdi. Biz sadece kendi durumumuzu değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Kendi kararımızı oyunumuzla vereceğiz. Bu kısa yolculuk inşallah düşündüğümüz gibi biter. Uzun yıllarımı geçirdiğim camianın başında böyle bir görevde olmak, başardığımız takdirde en fazla beni mutlu edecek. Bu mutluluğu yaşamak istiyorum" yorumu yaptı.Denizli, genç oyuncular Kazımcan ve Eren'in performansından memnun kaldığını ekledi."OYUNCULARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bandırmaspor Antrenörü Mustafa İzgi, "İlk 3 golü 20 dakikaya sığdırdık ve geriye düştük. Konsantrasyon kaybı vardı. Kolay değil böyle maçlara konsantre olmak. Takım daha sonra toparlandı ve skoru 3-3'e getirdik. Gönül isterdi ki puanlarla ayrılalım. Kısmet olmadı. Tek üzücü tarafı son saniyelerde yediğimiz gol oldu. Bu kulüpte futbolcu ve altyapıda antrenör olarak görev aldım. A takımda iki haftalık güzel bir süre geçirdim. Oyuncu arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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