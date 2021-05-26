SPOR Mustafa Denizli: Altay layık olduğu yere geldi
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SPOR Mustafa Denizli: Altay layık olduğu yere geldi

SPOR Mustafa Denizli: Altay layık olduğu yere geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mustafa Denizli: Altay layık olduğu yere geldiMustafa KÖPRÜLÜ / İSTANBUL, (DHA)- Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Altay'a dönüp böyle bir gün yaşamak çok değerli.

Mustafa Denizli: Altay layık olduğu yere geldi

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İSTANBUL, (DHA)- Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Altay'a dönüp böyle bir gün yaşamak çok değerli. Değerli camialarda şampiyonluklar yaşadım. Bütün gençliğimin geçtiği bu camiada, yaşadıklarım çok farklı duygular hissettiriyor. Emeği geçen bütün herkes, başkan, yöneticiler, yardımcı ekibim ve futbolcular gittiğim günden itibaren hep bugünü düşlediler, beklediler. Ben de bekledim" dedi.

"MAÇA 4 TANE SERUM, 3 TANE İĞNEYLE ÇIKTIM"

Müsabakaya zor şartlarda çıktığını belirten Denizli, "Çok müthiş bir soğuk algınlığı geçirdim. Maça ben 4 tane serum, 3 tane iğneyle çıktım. Çok ağır bir üşütme geçirdim. Buna rağmen ayakta kalmaya çalıştım ve kaldım. Rakip de aynı amaç peşinde mücadele etti. Neticede aynı şehrin iki ekibi final oynadı. Altınordu futbola başladığım yıllarda Süper Lig'in iyi takımlarından biriydi. Yıllar sonra onlarla teknik adam olarak finalde karşı karşıya gelmek ayrıca heyecan verici" diye konuştu.

"BUNDAN BÜYÜK MUTLULUK OLMAZ"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli şöyle devam etti:

"Gerçekten çok farklı bir çalışma. Bu çalışma böyle bir şekilde sonuçlanırsa, taçlanırsa ömrüme ömür katar, aksi takdirde ömrümden yer hissi vardı. Şükürler olsun böyle bir final yaptık. Altay layık olduğu yere geldi. Yıllar önce Altay'ı bıraktığım zaman bugün geldiği yerdeydi. Döndüm yine aynı yerde. Bundan daha büyük mutluluk herhalde olmaz."

ALTINORDU TEKNİK DİREKTÖRÜ HÜSEYİN EROĞLU: ATANIN KAZANACAĞI BİR MAÇTI

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, güzel bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Hem yetiştirici hem yarışmacı olup bu dev bütçeli takımlar arasında finale kalmak güzel bir duygu. Samsunspor'u eleyip buraya gelmemiz önemliydi. Maçın ilk yarısında kaçırdığımız golleri sonuçlandırsaydık farklı devam edebilirdi. İkinci yarı topa sahip olmamız gerekirken basit hatalar yaptık. Rakibe maçın bitimine doğru 2 pozisyon verdik. Kadromuzun derinliği de çok yoktu. Aynı oyuncularla devam etmek zorunda kaldık. Atanın kazanacağı bir maç görüntündeydi biz hata yaptık onlar attılar bu anlamda üzgünüz. Altay'ı tebrik ederim. Final farklı hikayeleri olan maçlar. Biz atsaydık biz kazanırdık. Üzgünüz ama kimsenin buralara geleceğimizi tahmin etmediği bir sezon yaşadık" dedi.

SPOR Mustafa Denizli: Altay layık olduğu yere geldi
SPOR Mustafa Denizli: Altay layık olduğu yere geldi
SPOR Mustafa Denizli: Altay layık olduğu yere geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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