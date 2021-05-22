Mustafa Denizli: "Altay'ın Süper Lig'e dönmesi benim için en büyük mutluluk"
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Mustafa Denizli: "Altay'ın Süper Lig'e dönmesi benim için en büyük mutluluk"

Mustafa Denizli: 'Altay'ın Süper Lig'e dönmesi benim için en büyük mutluluk'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Bu iki değerli rakipten hangisi çıkarsa fark etmez. Biz çıkıp mücadelemizi yapacağız. Benim adıma Altay'ın Süper Lig'e dönmesi yaşanabilecek en büyük mutluluk" dedi.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Bu iki değerli rakipten hangisi çıkarsa fark etmez. Biz çıkıp mücadelemizi yapacağız. Benim adıma Altay'ın Süper Lig'e dönmesi yaşanabilecek en büyük mutluluk" dedi.

Altay, TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek, finale yükseldi. Maçın ardından Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Altay Kulübü'nün kendisi için büyük anlam ifade ettiğini vurgulayan Denizli, "Geriye dönüp baktığımız zaman şu anda görev yaptığım camia benim hayatımın 4'te 1'inden daha fazla zaman geçirdiğim camia. Teknik direktör olarak çok değerli kulüplerde görev yaptım. Milli takımda görev yaptım. Benim için hepsi defterlerime yazılacak övünç sayfalarıdır. Altay'ın benim üzerimdeki etkisi çok farklı. Altay, bana transfer teklifiyle gelemez. Altay, bana çağrı yapamaz. Altay beni ancak görev emri olarak camiaya geri davet eder. Dolayısıyla bu birleşme benim adıma camiamdan gelen görev emriydi. Her şeyi, çok acil işlerimi dahi yüz üstü bıraktım ve camiadaki görevime başladım. Dolayısıyla bugün de düşündüğümüz etaplardan birini geçtik. Allahtan tek dileğim bu camianın hak ettiği yer gelmesi" şeklinde konuştu.

"BENİM ADIMA EN BÜYÜK MUTLULUK, ALTAY'IN SÜPER LİG'E DÖNMESİ"

Deneyimli çalıştırıcı, "Finalde hangi takımla karşılaşmak istersiniz?" yönünde sorulan soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Bir hedefe varmak istiyorsanız bütün rakiplerinizin sırayla gelmesini beklersiniz. İkisi de çok değerli. Samsunspor son anda averajla çıkamadı. Altınordu çok köklü camialardan biri. Futbol hayatımın başlangıcında mücadele ettiğim kulüplerden. Bu şartlar altında finale hazırlanacağız. Bu iki değerli rakipten hangisi çıkarsa fark etmez. Biz çıkıp mücadelemizi yapacağız. Benim adıma Altay'ın Süper Lig'e dönmesi yaşanabilecek en büyük mutluluk."

(Bora Akyol/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı
Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı
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Mustafa Denizli: "Altay'ın Süper Lig'e dönmesi benim için en büyük mutluluk" - Haberler Spor
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