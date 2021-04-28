Mustafa Denizli, Altay'da ilk antrenmanına çıktı
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Mustafa Denizli, Altay'da ilk antrenmanına çıktı

Mustafa Denizli, Altay'da ilk antrenmanına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Teknik Direktör Mustafa Denizli, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Altay ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Teknik Direktör Mustafa Denizli, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

TFF 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan Altay, bugün efsane futbolcusu Mustafa Denizli'yi takımın başına getirmişti. Siyah-beyazlı kulübe 38 yıl aradan sonra dönen 71 yaşındaki Mustafa Denizli, kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. İmza töreninin ardından deneyimli çalıştırıcı, Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanı Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimi de izlerken, Denizli, futbolcularla tanıştı. Antrenmana gelen bir grup taraftar "Yuvana hoş geldin Büyük Mustafa" tezahüratlarında bulundu.

Siyah-beyazlılar, Mustafa Denizli yönetiminde cumartesi günü oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. - İZMİR

Mustafa Denizli, Altay'da ilk antrenmanına çıktı
Mustafa Denizli, Altay'da ilk antrenmanına çıktı
Mustafa Denizli, Altay'da ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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