Mustafa Demirkan ne dedi? Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mustafa Demirkan ne dedi? Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu

Mustafa Demirkan ne dedi? Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ayasofya Camii'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "hakaret ettiği" gerekçesiyle Yıldırım Beyazıt Camii imamı Mustafa Demirkan hakkında Ankara ve İzmir baroları suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de aynı yönde adım geldi. Peki, Mustafa Demirkan ne dedi? Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu

İmam Mustafa Demirkan hakkında Ayasofya Camii'nde yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk'e ve manevi şahsiyetine hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir ve Ankara baroları tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

MUSTAFA DEMİRKAN NE DEDİ?

İmam Demirkan, konuşmasında Ayasofya için, "Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi" derken Atatürk'ü de hedef alarak, "Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir… Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma…" ifadelerini kullanmıştı.

MUSTAFA DEMİRKAN KİMDİR?

1955 doğumlu Rize'de dünyaya gelen Mustafa Demirkan Hoca, 1961 yılında henüz 6 yaşında babası Mustafa Efendi'den Kur'an-ı Kerim eğitimi aldı. Güneysu Merkez Camii İmam hatibi hıfzını ikmal eyledi. İstanbul'a bu yıllarda gelen Mustafa Demirkan, Hacı Hafız İsmail Hakkı Bayrı'dan talim dersini aldı ve Fatih İmam Hatip Okulunda liseyi tamamladı.

1973 yılında Üsküdar Çangelköy Kerime Hatun caminde imam hatiplik vazifesine başladı ve bir çok talebe okuttu. 2017 yılında Şeyh Kubeysi vefat ettiğinde Fatih camii'nde kendisi namazı kıldırdı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Ziya Selçuk Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Fatma Turgut Selçuk Balcı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Enes Ünal Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mustafa Demirkan ne dedi? Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 19:47:59. #1.13#

title