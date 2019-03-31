Mustafa Demir Oyunu Kullandı

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullandı.

Demir, oy kullanacağı Atakum Recep Tanrıverdi Ortaokulu'na AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Baykeser ve teşkilat üyeleriyle birlikte geldi. Önce vatandaşlarla selamlaşan Demir, daha sonra ailesiyle birlikte 1077 numaralı sandığın bulunduğu kata çıktı ve oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra, "Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın" diyen Demir, "Aday ve bir vatandaş olarak sandıkta oyunumuzu kullandık. Rabb'im hakkımızda hayırlısını nasip etsin" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA