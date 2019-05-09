Mustafa Demir: "İstanbul Seçimleri Önemli"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "YSK'nın aldığı kararı başka bir algıya yönlendirmek için müthiş bir gayret var. Biz o gayreti inşallah İstanbul'daki hemşehrilerimizle boşa çıkaracağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanlığı'nın Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Demir, burada yaptığı konuşmada AK Parti Teşkilatı'nın mensupları ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Ameller niyetlere göredir"

İftar yemeği sonrası teşkilat mensuplarına hitap eden Mustafa Demir, "Haktan hukuktan ayrılmadan şehrimizin güzel insanlarına sizlerin de desteğiyle hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Ameller niyetlere göredir. Çalışmalar da niyetlere göredir. İnsan neye niyet ederse istikamet nereye olursa oraya doğru yol alır. İnşallah biz de gece gündüz demeden Samsun için çalışacağız. Hizmetlerimizi bir bir hayata geçirmek için kollarımızı sıvadık" diye konuştu.

"İstanbul seçimleri önemli"

İstanbul'da yenilecek Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine de değinen Başkan Demir, "Kararlar üzerinden insanlar çok siyaset yapabilirler. Ama ben kurucu il başkanıyım. Sizler de teşkilat mensuplarısınız. Yüksek Seçim Kurulu'nun(YSK) aldığı o karardaki gerekçelerin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu en iyi sizler ve bizler biliriz. İnşallah 23 Haziran'da seçim yapılacak. Hepimizin İstanbul'da akrabaları, tanıdıkları var. Bu konuda da her birinizin gayret ve samimiyetle üzerinde duracağına inancım tam. Çünkü YSK'nın aldığı kararı başka bir algıya yönlendirmek için müthiş bir gayret var. Biz o gayreti inşallah İstanbul'daki hemşehrilerimizle boşa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"Makamımız ne olursa olsun"

Ramazan'ın rahmet ve mağfiret ikliminin en yüksek mertebede hissedilen bir ay olduğunu da belirten Demir, şunları söyledi:

"Ekmeğimizi suyumuzu paylaşıyoruz fakat en önemlisi sevgimizi ve de kardeşliğimizi büyütüyoruz. Makamımız ne olursa olsun, ismimizin önünde ne yazarsa yazsın asıl önemli olan bu ailenin bir mensubu olmak. Ramazan'ın hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu manevi iklimden en üst düzeyde istifade etmeyi Rabb'imden niyaz ediyorum. Hepinizin Ramazan ayını, gelecek Kadir Gecesi'ni, Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

İftar programının ardından teravih namazı için Kılıçdede Cami'ne giden Mustafa Demir, namaz sonrası cemaatle sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA