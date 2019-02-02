Mustafa Demir: "31 Mart Dönüm Noktası Olacak"

Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, 31 Mart'ın Samsun için dönüm noktası olacağını söyledi.

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, Samsun Mobilyacı İş damları Derneği (MOBİD) tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Toplantıda sektör temsilcileriyle bir araya gelen Mustafa Demir, mobilya sektörünün sorunları ve geleceğine dair fikir alışverişinde bulundu. 31 Mart'ta yapılacak seçimler için destek isteyen Demir, "31 Mart Samsun için dönüm noktası olacak" dedi.

"İhracata yönelik sanayi gelişmek zorunda"

Samsun'da ihracata yönelik sanayinin gelişmesi gerektiğini vurgulayan Mustafa Demir, "Samsun'da lokomotif sektörler arasında olması gereken mobilya sektörünü yeniden yapılandırmak durumundayız. Mobilya sektörü hem imalat hem de teşhir alanında en fazla metrekareye ihtiyaç duyan sektördür. Eğer siz bunu sergilemez iseniz satamazsınız. Göze hitap ediyor. Özellikle mobilya sektörü zor bir sektördür. İşinizi iyi yaptığınızda ihracatı da kolay bir sektördür. Samsun'u özellikle sanayileşmede, üretimde, nitelikli üretimde, katma değeri yüksek ürünleri üretmede, ihracata yönelik sanayii mutlaka geliştirmek zorundayız. Bölgenin de kalkınmasını sağlamalıyız" diye konuştu.

"Kenevirin üretim merkezi Vezirköprü"

Samsun'un Türkiye'nin en kaliteli ovalarına sahip olduğunu hatırlatan Demir, "Bafra, Çarşamba, Terme, Vezirköprü ovalarımız çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın Samsun aday tanıtım toplantısında da dile getirdiği kenevir üretimin merkezi Vezirköprü ilçemiz olacak. Dünyanın en kaliteli tarım topraklarından bir tanesi Vezirköprü. Yakın bir gelecekte sadece kenevir üretiminin hem Samsun'a hem de Türkiye'ye katma değerini hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Üretim yerleri yeterli değil"

Samsun'da 950 mobilya işletmesi bulunduğunu belirten Samsun Mobilyacı İş damları Dernek Başkanı Bahattin Eker, "İlimizde bulunan mevcut sanayilerde üreticilerimiz ihtiyaçlarına cevap verecek üretim yerleri yeterli değildir. Bu nedenle üreticilerimiz düzensiz bir şekilde büyümektedirler. Bu da işletmelerin üretim ve istihdam kaybına yol açmaktadır. Sektörümüzün en büyük sorunu üretim yerlerinin ve ürünlerini teşhir edecek yerlerinin yetersizliğidir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA