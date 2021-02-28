Mustafa Demir: 21. yüzyılda, 2021'de İstanbul'un çöp sorununu konuşmak hakikaten bizi üzüyor

AK Parti İstanbul Mustafa Demir , İstanbul'da biriken ve toplanmayan çöplerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Doğrusunu söylemek gerekirse 21. yüzyılda, 2021'de İstanbul'un çöp sorununu konuşmak hakikaten bizi üzüyor. İstanbul ve çöp aynı yerde olmamalıydı. Şu anda büyük bir problem var" dedi.

Maltepe'de belediye işçilerinin grevi nedeniyle günlerdir çöpler toplanmıyor. Benzer bir durum geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de de yaşanmıştı. Mustafa Demir, meselenin layıkıyla hizmet etmemek olduğunu belirterek "Aynı İstanbul'da yaşıyoruz AK Partili Belediyeler de var, CHP'li belediyeler de var. Bütçelerine baktığımızda CHP'li belediyelerin bütçeleri AK Partililerin bütçelerinde en az 2 misli fazla, nüfusa oranladığımızda. Neden fazla? Belediyeler bütçelerini oluştururken en büyük kalemleri emlak vergisi gelirleridir. Şimdi Kartal, Maltepe, Kadıköy, Bakırköy, Avcılar, Şişli, Sarıyer, Beşiktaş buralarda emlak değerleri çok yüksek. Bu emlak değerlerinden temel baz alınarak vergi alınır. Dolayısıyla bu CHP belediyelerin bütçeleri gerçekten çok güçlü" değerlendirmesinde bulundu.

"2021'DE İSTANBUL'UN ÇÖP SORUNUNU KONUŞMAK HAKİKATEN BİZİ ÜZÜYOR"

AK Parti İstanbul Milletvekili, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi Mustafa Demir, İstanbul'un önemli bir şehir olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"2010 Avrupa Kültür Başkenti seçildi burası. Özellikle 1994'ten sonra yani Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte İstanbul'da hizmet anlayışı, projeler, vizyonlar, çok değişiklikler oldu. Sadece bizim için değil dünya açısından son derece önemli bir bu şehir. Doğrusunu söylemek gerekirse 21. yüzyılda, 2021'de İstanbul'un çöp sorununu konuşmak hakikaten bizi üzüyor. İstanbul ve çöp aynı yerde olmamalıydı. Şu anda büyük bir problem var. Sadece Maltepe'de görünüyor aslında ama Kartal'da da vardı, etkileri hala devam ediyor, Kadıköy'de vardı, bir hafta kadar önce sanki çözüme ulaştı ama artçıları devam ediyor. Kadıköy'de de var, burada Bakırköy'de de var, Avrupa Yakası'nda Avcılar'da da. İşçi temsilcileriyle belediye görüşme halindeler. Bu sıkıntılar böyle artarak devam edecek diye endişe ediyorum. Bir de sadece Maltepe'nin de problemi değil aslında. Geçmiş aylarda kendi gözlemlerimle müşahede ettim, Boğaz'da çöp öbekleri var. Boğaz akıntısının getirdiği çöpler İstinye sahiline yakın yerde, Bebek sahilinde çöp öbekleriyle karşılaştık. Belgrad Ormanları'nda şu anda spor yapanlar, yazın piknik yapanların çöpleri toplanmadı. Orman Bölge Müdürlüğü'nün çalışanları çöpleri bir araya getirdiler koydular ama oradan çöplerin alınıp taşınması gerekiyor. Orada da bu iş akamete uğradı. Doğrusunu söylemek gerekirse bu konuda endişeliyiz." dedi.

"BÜYÜKŞEHİR'İN DE BU İŞLERDE SORUMLULUĞUNUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Mustafa Demir, çöp toplama işinin detayları konusunda ise, "İlçe belediyeleri çöpleri toplarlar. Mahallelerden, sokaklardan, yollardan, meydanlardan toplarlar ve onu aktarma istasyonuna götürürler. Ondan sonra asıl iş büyükşehir'in. Aktarma istasyonundan alınıp depolanması veya geri dönüşüm için değerlendirilmesi, çevreci projelere dönüştürülmesi büyükşehirin. Yani aslında büyükşehir belediyesi bu işin içerisinde, temelinde. Yapılabilir miydi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, 'ben isterseniz gelip destek verebilirim' dediğine göre, büyükşehirin de bu işlerde sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DEVREDERKEN 20 MİLYON LİRA BORÇLA DEVRETTİK. ŞU ANDA MALTEPE'NİN BORCU 550 MİLYON LİRA"

Mustafa Demir, "Doğrusu şu; Maltepe'yi eğer detaylı incelersek, 2009 yılına kadar AK Parti belediye yönetimindeydi. Biz Maltepe'yi devrederken 20 milyon lira borçla devrettik. Şu anda Maltepe'nin borcu 550 milyon lira. 10 yıl geçmiş aradan gözle görülür bir proje de bilmiyorum ben. Özellikle gezen, dolaşan, İstanbul'u adım adım, sokak sokak dolaşan biri olarak söylüyorum. Son 10 yılda gözle görülür herhangi bir artı iş yapılmadı, bir proje yapılmadı, 550 milyon da borç var. Bunu izah etmekte zorlanıyoruz biz. Bu nasıl açıklanabilir onu bilemiyorum ben gerçekten. Temelde bence arkadaşlarımızın bu CHP'li belediye başkanı arkadaşlarımız veya bu zihniyet; bu işi önemsemek lazım, bu işin sevdalısı olmak lazım. Çözüm her zaman bulunur. Gece bulunur, gündüz bulunur, bir şekilde çözülür" dedi.

"CHP'Lİ BELEDİYELERİN BÜTÇELERİ AK PARTİLİLERİN BÜTÇELERİNDE EN AZ 2 MİSLİ FAZLA"

Demir, belediyelerin bütçelerine dikkat çekerek, "Aynı İstanbul'da yaşıyoruz AK Partili Belediyeler de var, CHP'li belediyeler de var. Bütçelerine baktığımızda CHP'li belediyelerin bütçeleri AK Partililerin bütçelerinden en az 2 misli fazla nüfusa oranladığımızda. Neden fazla?" diyerek öşye konuştu:

"Belediyeler bütçelerini oluştururken en büyük kalemleri emlak vergisi gelirleridir. Şimdi Kartal, Maltepe, Kadıköy, Bakırköy, Avcılar, Şişli, Sarıyer, Beşiktaş buralarda emlak değerleri çok yüksek. Bu emlak değerlerinden temel baz alınarak vergi alınır. Dolayısıyla bu CHP belediyelerin bütçeleri gerçekten çok güçlü. Bütçede yok problem. Başka bir gelir kalemi var belediyelerin, merkezi bütçeden, genel vergiden kişi başına düşen sayıya göre merkezi hükümet belediyelere bütçe aktarır. Burada AK Partili ve CHP'li belediye ayırt edilmez asla. Zaten kimse de buna itiraz edemiyor, 2001 yılından bu yana belediyelere partisi gözetilmeksizin merkezi bütçeden pay dağıtıldı. Ama gelin görün ki CHP'nin olduğu bu yerde özellikle çok kıymetli yerler, Kadıköy dediğimiz yer göz ardı edilecek bir yer değil. Maltepe dediğimiz yer kadınlarımızın, erkeklerin, İstanbulluların şimdi eldiven takıp, konteynerlere bellerine kadar eğilip çöp toplanacak yerler değil. O açıdan problem bence anlayışta, hizmet anlayışında. Bence yüreğini ortaya koyamamakta. Açıkça söylüyorum, sözlerim yanlış anlaşılmasın ama beceriksizlikte, kifayetsizlikte, dert edememekte. Hizmet etmek durumunda olduğumuz şu güzide İstanbullulara layıkıyla hizmet edememekte. Ben bununla ancak izah edebiliyor"

"KOVİD İLE MÜCADELENİN TEMELİ TEMİZLİK AMA SOKAKLARIMIZDA ÇÖP VAR"

Mustafa Demir, "1994 öncesine döndük neredeyse" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aradan 30 yıl geçmiş ne büyük bir acıdır ki, unuttuğumuz, Z kuşağı dediğimiz gençlerimizin asla bilmediği bir döneme doğru gidiyoruz. Bu bizi üzüyor gerçekten. Neden hala çöp dağlarıyla, tepecikleriyle uğraşalım. Üstelik pandemi döneminde, kovid döneminde. Nasıl kovid ile mücadelenin temeli temizlik ama sokaklarımızda çöp var, çöplerin üzerinde atlaya atlaya gidiyoruz. Bu İstanbul'un hiç de hakkettiği bir durum değil diye düşünüyorum"

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülseli Kenarlı