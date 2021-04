Mustafa Deliveli, GETOB başkanlığına adaylığını açıkladı

Marmaris'te turizmci Mustafa Deliveli, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (GETOB) gerçekleştirilecek olağan kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Ailesinin sahip olduğu iki otelin üst düzey yöneticisi olan Deliveli, yaptığı yazılı açıklamayla, 34 yıl önce babası Murat Deliveli'nin kurucu başkanı olduğu GETOB'un eylülde yapılacak genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Genç, yenilikçi ve idealist bir ekiple GETOB'un yeni dönemi için yönetime talip olduklarını belirten Deliveli, GETOB'un, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) bünyesindeki 15 bölge kuruluşundan biri olarak Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Marmaris, Datça, Ula ve Menteşe ilçelerinde turizmi geliştirmek için 1987 yılından beri büyük emek verdiğini hatırlattı.

Deliveli, Marmaris'te turizmin başlamasında ve yayılmasında katkıları olan bir aileden geliyor olmanın gururunu yaşadığını vurguladı.

Babasının kurucu başkanlığını yaptığı GETOB'a aday olmasının kendisi için heyecan ve gurur verici olduğunu aktaran Deliveli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 15 yıl önce ailemden devraldığım bayrağı en iyi şekilde taşımak için hep gayret sarf ettim. Daha önce farklı GETOB yönetimlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldım, kıymetli tecrübeler edindim. Çeşitli görüşmeler yaptıktan sonra GETOB için kendime bir yol haritası oluşturdum. Bölgemizin en iyi şekilde tanıtılması, kaynak pazarlarımızın genişletilmesi, var olan turizm modelinin analiz ve optimize edilmesi üzerinde birçok fikir ve projeler geliştirdim. Tasavvur ettiğim projelerimi gerçekleştirmek için kişiliği ile saygın, mesleğinde muvaffak olmuş, genç, yenilikçi ve idealist turizm profesyonellerinden oluşan güçlü bir yönetim kurulu oluşturdum. Siyasi veya ideolojik herhangi bir ayrımcılıktan münezzeh bir düşünceyle, GETOB yönetiminde çalışabilecek, proje üretebilecek ve bölge turizmine katkı sağlayacak turizmcilerimizle yola çıkıyorum."

Seçilmesi halinde başkanlığı döneminde yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, odalar ve sivil toplum örgütleriyle sürekli iş birliği içinde olacağını belirten Deliveli, "Göreve geldikten sonra temsil ettiğimiz tüm bölgelerde yer alan her ölçekteki otel, apart, tatil köyü işletmecileriyle temas halinde olacağız, her fikri ve görüşü dinleyeceğiz, icraatlarımıza herkesin katkı sunması için çabalayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen