Mustafa dedenin duyarlılığı duygulandırdı

10.10.2019 15:59

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden 71 yaşındaki Mustafa Dörtyollu, dün başlayan "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla CİMER'e askere gitmek istediğini yazdı. Mustafa dede ayrıca, evi ile traktörünü de bağışlamak için kaymakamlığa müracaat etti. Duygularını dile getiren Mustafa dede, "Maaşım bana yetiyor. Evimi ve traktörümü bağışlamak istiyorum. Beni de askere alsınlar" dedi.



Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci gününde Milas'ta duygulandıran bir gelişme yaşandı. Harekat öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları ve harekatla ilgili haberleri televizyon ekranlarından sabah saatlerine kadar izlediğini, yaşanan gelişmeler ve operasyona karşı yapılan tepki açıklamalarının ardından destek vermek amacıyla bir şeyler yapma gereksinimi hissettiğini belirten Mustafa Dörtyollu, "Ben 71 yaşındayım. 3 çocuğum var. Allah'a şükür hepsinin hali vakti yerinde. Benim de bir evim ve bir traktörüm var. Ben Cumhurbaşkanını çok seven birisiyim. Kaymakamımızı ziyaret ederek bunları devletimize bağışlamak istediğimi söyledim. Benim 2 bin lira maaşım var bana yetip artıyor" dedi.



CİMER'e de yazı yazdığını belirten Dörtyollu, "CİMER'e yazı yazarak, 'Sayın Cumhurbaşkanım ben de askere gitmeye hazırım. Yapılan operasyonlar ve gelişmelerin ardından bir traktör ve bir evimi Kaymakamlık aracılığıyla bağışlamak istiyorum' dedim. Yemekte bir tuzumuz olsun dedim. İnşallah benim gibiler çıkar da ekonomimize de faydası olur" dedi.



Mustafa Dörtyollu'yu makamında ağırlayan Milas Kaymakamı Eren Arslan, Dörtyollu'ya duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Atatürk der ki; 'Biz Türkler, ordusu olan bir millet değil, milleti olan bir orduyuz.' İşte bunun kanıtını da bugün yaşadık. Amcamızın yüreğiyle yazmış olduğu dilekçeyi görünce çok duygulandım. Allah milletimizin ve ordumuzun yardımcısı olsun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA