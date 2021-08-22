Mustafa Dalcı: "Taraftarımızın beklentisini en kısa zamanda karşılayacağımızı düşünüyoruz"
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Mustafa Dalcı: "Taraftarımızın beklentisini en kısa zamanda karşılayacağımızı düşünüyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Spor

- Mustafa Dalcı: "Taraftarımızın beklentisini en kısa zamanda karşılayacağımızı düşünüyoruz" MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Kocaelispor maçının ardından, "Taraftarımızın beklentisini en kısa zamanda karşılayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

- Mustafa Dalcı: "Taraftarımızın beklentisini en kısa zamanda karşılayacağımızı düşünüyoruz"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Kocaelispor maçının ardından, "Taraftarımızın beklentisini en kısa zamanda karşılayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında evinde Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde müsabakanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında maçı değerlendiren Teknik Direktör Mustafa Dalcı, "Aslında bu maçı kazanmak istedik. Hafta boyunca iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Şöyle bir gerçek var; lige biraz şanssız başladık. Takım adına sorumluluk alacak ön taraftaki oyuncuların korona virüs ve sakat olması bizim elimizi zayıflattı. Özellikle ilk 25 dakika fena başlamadık. Son 20 dakika topun arkasında durmaya çalıştık. İkinci yarı tamamen oyunun kontrolü bizdeydi. Yaklaşık 30 tane kenarlardan orta yaptık fakat burada sıkıntı şuydu, istediğimiz son gelmedi. Fakat ben taraftarı anlıyorum. Beklentileri yüksek. Güçlü bir takım kurduk. Kadroda bu ligin üstünde dört tane oyuncumuz var. Bir hafta veya iki hafta sonra aramızda katılacağını düşünecek olursak taraftarımızın bu beklentisini en kısa zamanda karşılayacağımızı düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Mustafa Dalcı: 'Taraftarımızın beklentisini en kısa zamanda karşılayacağımızı düşünüyoruz'
Mustafa Dalcı: 'Taraftarımızın beklentisini en kısa zamanda karşılayacağımızı düşünüyoruz'
Mustafa Dalcı: 'Taraftarımızın beklentisini en kısa zamanda karşılayacağımızı düşünüyoruz'
Mustafa Dalcı: 'Taraftarımızın beklentisini en kısa zamanda karşılayacağımızı düşünüyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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Mustafa Dalcı: "Taraftarımızın beklentisini en kısa zamanda karşılayacağımızı düşünüyoruz" - Haberler Spor
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