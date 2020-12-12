İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
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İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

12.12.2020 21:48 | Son Güncelleme: 12.12.2020 22:00
İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Dalcı: Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum"Satranç gibi maç oldu"İsmail Kartal: Beklemediğimiz bir mağlubiyet olduERCAN ATA / ANKARA,- Süper Lig'in 12'nci haftasında MKE Ankaragücü sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 4-3 mağlup etti.

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Dalcı: Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum

"Satranç gibi maç oldu"

İsmail Kartal: Beklemediğimiz bir mağlubiyet olduERCAN ATA/ ANKARA,- Süper Lig'in 12'nci haftasında MKE Ankaragücü sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Çok ciddi bir takımla oynadıklarını ifade eden Mustafa Dalcı, "Yaklaşık 10 maçta 7 gol yiyen bir takım ve 7 golün 4'ünü duran top, 3'ünü akan oyunda yiyen bir takımla oynadık. Dolayısıyla iki defa geriye düşmemize rağmen oyuncularımın içeride göstermiş olduğu ciddi mücadele ve arzuları bu sonucu getirdi. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum" dedi."SATRANÇ GİBİ MAÇ OLDU"Takımın üstünde kazanamamanın getirdiği bir baskı olduğunu dile getiren Dalcı, "Maçın gidişatı 3-5-2 oynayan takımlara karşı bazen oyun içerisinde stratejimizi değiştirmek zorunda kaldık. Satranç gibi maç oldu diyebilirim, yenik duruma düştüğümüzde riskleri almak zorundaydık, 4-4-2'ye dönmek zorunda kaldık bazen. Bu da oyun içerisinde bize belli zamanlarda avantaj getirdi. Dolayısıyla zor süreçler yaşıyoruz, haftalardır galip gelemeyen bir MKE Ankaragücü vardı. Oyuncularımın üzerinde ciddi anlamda bir baskı vardı. Dolayısıyla bu galibiyet gerçek anlamda belli bir kimliğe bürünmemize sebep oldu. İleriye daha umutlu bakıyoruz, tabii ki ayağımızın yere basması bu bir başlangıç umarım bundan sonra bu galibiyetlerin serisi devam edecektir" şeklinde konuştu.İSMAİL KARTAL: BEKLEMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET OLDU

Maça iyi başladıklarını belirten İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bir anda defans hattında bir anlaşmazlık üzerinden arkaya sürpriz bir oyuncu kaçırdığımız için gol yedik. Sonra telafi ettik. İki sefer öne geçtik. Deplasmanda 3 gol atıp, rakibimizden 4 gol yedik. İstemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Buradan en az 1 puanla ayrılmak istiyorduk. Ama sonuçta bugüne kadar rakibe en az pozisyon veren 2-3 takımdan biriydik Türkiye Ligi'nde. Bugün 4 gol birden yememiz biraz düşündürücü. Bunu hafta içi irdeleyeceğiz. Gözden geçireceğiz. Bunların olmaması gerekiyor. Biz takım savunmasıyla öne çıkan bir takımdık. Rakiplere az pozisyon verirdik. Ama bugün deplasmanda 3 gol atıp 4 gol yiyorsak bunu oyuncularımızla çok iyi irdeleyip gözden geçireceğiz. Güzel bir maç oldu. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Her iki takım da kazanabilirdi. Onları da tebrik ediyorum. Biz de bu maçtan ders çıkartıp önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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