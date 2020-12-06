Mustafa Dalcı: "Puan ve puanlara ihtiyacımız var"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Fraport TAV Antalyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, puan ve puanlara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan MKE Ankaragücü, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonunda gazetecilere açıklamada bulunan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, bugünkü maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını ancak üçüncü bölgede üretken olmadıklarını söyledi. Dalcı, "Buraya galibiyet parolasıyla gelmiştik. İlk yarı istediğimiz gibi gitti. Belki ilk yarı oyunu koparabilirdik. Üçüncü bölgede üretkenliği başaramadık. Oyunun genelinde, belki uzatmalarda da tamamen tüm riskleri aldığımız için rakibin bir iki pozisyonu kontra gibi görünse de genel anlamda oyunu kontrol eden bir anlayışımız vardı" dedi.

Puan ve puanlara ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Mustafa Dalcı, "Bir sistem ve oyun felsefesi yerleştirmeye çalışıyoruz. Süreç içerisinde bu üçüncü bölgedeki zafiyetimizi en kısa sürede çözeceğimize inanıyorum. Mücadele ederken, değiştirmeye de çalışacağız" diye konuştu.

(Suat Metin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı