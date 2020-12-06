Mustafa Dalcı: "Puan ve puanlara ihtiyacımız var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mustafa Dalcı: "Puan ve puanlara ihtiyacımız var"

06.12.2020 19:04 | Son Güncelleme: 06.12.2020 19:56

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Fraport TAV Antalyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, puan ve puanlara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Fraport TAV Antalyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, puan ve puanlara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan MKE Ankaragücü, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonunda gazetecilere açıklamada bulunan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, bugünkü maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını ancak üçüncü bölgede üretken olmadıklarını söyledi. Dalcı, "Buraya galibiyet parolasıyla gelmiştik. İlk yarı istediğimiz gibi gitti. Belki ilk yarı oyunu koparabilirdik. Üçüncü bölgede üretkenliği başaramadık. Oyunun genelinde, belki uzatmalarda da tamamen tüm riskleri aldığımız için rakibin bir iki pozisyonu kontra gibi görünse de genel anlamda oyunu kontrol eden bir anlayışımız vardı" dedi.

Puan ve puanlara ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Mustafa Dalcı, "Bir sistem ve oyun felsefesi yerleştirmeye çalışıyoruz. Süreç içerisinde bu üçüncü bölgedeki zafiyetimizi en kısa sürede çözeceğimize inanıyorum. Mücadele ederken, değiştirmeye de çalışacağız" diye konuştu.

(Suat Metin/İHA)

Mustafa Dalcı: 'Puan ve puanlara ihtiyacımız var'
Mustafa Dalcı: 'Puan ve puanlara ihtiyacımız var'
Mustafa Dalcı: 'Puan ve puanlara ihtiyacımız var'
Mustafa Dalcı: 'Puan ve puanlara ihtiyacımız var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Hamza Hamzaoğlu: Şu anda oyundan çok puan ve puanlara ihtiyacımız var
Hamza Hamzaoğlu: Şu anda oyundan çok puan ve puanlara ihtiyacımız var
Mesut Dilsöz: 'Puanlara ihtiyacımız var'
Mesut Dilsöz: "Puanlara ihtiyacımız var"
Mustafa Dalcı: 'En kötü bir puan almamız gerekiyordu'
Mustafa Dalcı: "En kötü bir puan almamız gerekiyordu"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ Tamer Karadağlı Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Erol Bulut Şenol Güneş Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bursa Bakan Antalya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mustafa Dalcı: "Puan ve puanlara ihtiyacımız var" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 20:09:39. #1.14#
title