Denizlispor müsabakasının ardından değerlendirmelerde bulunan Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, "Oyuncularımın hepsi içerde ciddi bir karakter ve mücadele gösterdi. Oyunun tamamen hakimiydik. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Ankaragücü, Denizlispor'u konuk etti. Sarı- lacivertliler sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Teknik Sorumlu Mustafa Dalcı, "Maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Oyuncularım maçı baştan sona çok istedi. Sonuç olarak 90 dakikanın sonunda galibiyeti aldık. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Rakip takımın oyun sisteminin bu şekilde olacağını biliyorduk. Dolayısıyla buna göre stratejimizi belirlemiştik. Bu hava şartlarında bir takım nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadığını düşünüyorum. Oyuncularımın hepsi içerde ciddi bir karakter ve mücadele gösterdi. Oyunun tamamen hakimiydik. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Hasta ve sakat oyuncuların olduğunun altını çizen Dalcı, Chahechouhe'nun maç kadrosunda olduğunu ve oynayamayacak bir rahatsızlığı olduğu için maç kadrosundan çıkarmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Dalcı bu haftaki arada eksik oyuncularında Gençlerbirliği maçına yetişeceğini aktardı. - ANKARA

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