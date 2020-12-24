Mustafa Dalcı: "Oyuncularım üzgün ama beceriksizlikleri söz konusuydu"

- Mustafa Dalcı: "Oyuncularım üzgün ama beceriksizlikleri söz konusuydu"

ANKARA - Süper Lig'in 14. haftasında evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde Teknik Sorumlu Mustafa Dalcı, "Yakaladığımız pozisyonlarda finali doğru yapmak gerekiyor. Bu anlamda oyuncularım maalesef üzgün ama beceriksizlikleri söz konusuydu" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, "Çok üzgünüz oyunun ilk yarısında ikinci yarısında pozisyon vermeyen ve oyuna, maça tamamen hükmeden bizdik. Hafta boyunca yaptığımız çalışmaların tamamını saha içerisinde yaptığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ın biraz daha önde oynayacağını düşünüyorduk. Hızlı hücumlarla pozisyonlar yakalayacağımızı biliyorduk. Böyle de oldu ama ilk yarıda iki oyuncumuzun sakatlık nedeniyle değişimi oyunumuzu bozdu diyebilirim. Buna rağmen ilk yarıyı çok iyi oynadık. İkinci yarıya biraz kötü başladık diyebilirim. Özellikle son 25 dakikayı forse ettiğimizi düşünüyorum. Maçta 8-9 pozisyon var bunun 7 tanesi bizim pozisyonumuz. Yakaladığımız pozisyonlarda finali doğru yapmak gerekiyor. Bu anlamda oyuncularım maalesef üzgün ama beceriksizlikleri söz konusuydu. Üzgünüz ama bu maçta berabere kalsak da üzüleceğim bir karşılaşmaydı. Üzgünüz, oyuncularımın üstün mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın Ankaragücü'nün pozisyonları ofsayttı demesi üzerine sorulan soruyu cevaplayan Mustafa Dalcı, "Bu Sergen hocanın bakış açısıdır saygı duyarım ama sahanın içerisinde neler olup bittiğini çok net görebiliyorum ben. Sahada çok ciddi pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Tam tersi ilk yarı yakaladığımız ve ikinci yarı yakaladığımız belli pozisyonlarımız var. Ancak gol pozisyonunda kurallar mı değişti ben mi bilmiyorum? Avantajın avantajı olur mu diye sormak istiyorum. Normalde el var evet. Hakem avantajı gösterdi. Doğru pas vermedi diye oyunu tekrar durdurup gol yememize sebep oldu. Bu nedenle 4'üncü hakemle çok diyaloğa girdim saha içinde Neden böyle bir karar verdi diye sorduğumda hakemin kararı dedi. Hakemler sahanın içerisinde neler olup bittiğine dikkat etmesi gerekiyor. İkinci yarıyı yatarak bitirdiler diyebilirim. Uzatmaya bakıyorsun 6 dakika. Zaten 8-9 oyuncu değişti. Kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Hakeme hakkım olmayan bir şey istemiyorum. Saha içerisinde adil olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu takımı kurtarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu emeklerin bu kadar basit bir şekilde alimizden alınmasına gerçekten çok üzülüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK