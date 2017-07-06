Mustafa Cevret, Orhangazi Belediyespor'da
SPOR Toto 3. Lig takımlarından Orhangazi Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
SPOR Toto 3. Lig takımlarından Orhangazi Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Toto 3. Lig temsilcilerinden Orhangazi Belediyespor, geçtiğimiz sezon ikinci lig takımlarından Niğde Belediyespor takımında forma giyen Mustafa Cevret ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
27 yaşındaki Mustafa Cevret, forvet arkası mevkiinde oynayabiliyor. Mustafa Cevret geçen sezon Niğde Belediyespor'da 23 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.
- Bursa