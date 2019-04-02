Mustafa Çetinkaya Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP MERSİN BOZYAZI belediye başkan adayı olan mustafa çetinkaya isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MERSİN BOZYAZI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan mustafa çetinkaya isimli MHP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde MHP MERSİN BOZYAZI adayı mustafa çetinkaya kimdir? MHP MERSİN BOZYAZI adayı mustafa çetinkaya yüzde kaç oy aldı?

mustafa çetinkaya Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP MERSİN BOZYAZI belediye başkan adayı olarak gösterilen mustafa çetinkaya BOZYAZI ilçesinde % 46,91 oranında oy almıştır. BOZYAZI ilçesinde % 46,91 oranında oy olan mustafa çetinkaya adlı MHP adayı toplamda 8.210 adet oy sayısına ulaştı.

mustafa çetinkaya Kimdir?

1956 yılında Mersin'de doğdu. Bozyazı ilçesinde sigortacılık yapıyor. Evli ve 4 çocuk babası.

MERSİN BOZYAZI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.