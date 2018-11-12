Mustafa Cengiz: "Yönetimle Fatih Terim Arasında Bir Şey Olduğundan Değil, Onlar Bir Şeyler Olsun...

Mustafa Cengiz: "Yönetimle Fatih Terim Arasında Bir Şey Olduğundan Değil, Onlar Bir Şeyler Olsun...

- Galatasaray Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ligin 11. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Mustafa Cengiz:

- Galatasaray Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ligin 11. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

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