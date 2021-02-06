Mustafa Cengiz: Yöneticiler ağzından çıkana çok dikkat etmeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mustafa Cengiz: Yöneticiler ağzından çıkana çok dikkat etmeli

06.02.2021 10:58 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:58
Mustafa Cengiz: Yöneticiler ağzından çıkana çok dikkat etmeli

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yöneticiler olarak sözlerine dikkat etmeleri ve bu zor dönemde gerginlik yaratacak ifadelerden kaçınmaları gerektiğini vurguladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yöneticiler olarak sözlerine dikkat etmeleri ve bu zor dönemde gerginlik yaratacak ifadelerden kaçınmaları gerektiğini vurguladı.

Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi dostluk mesajı verdi. Kulüpler Birliği Vakfı'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ardından konuşan Cengiz, "Bu bir bayram, seyran, bu bir spor müsabakası… Fenerbahçe bizim düşmanımız değil, bütün takımlar gibi dostumuz. Değerli bir rakibimiz. Er meydanından dürüstçe, hakem etkisi olmadan, oyuncular sakatlanmadan, en güzel sonucu alarak dönmek isteriz. Sonucun Türk futboluna yararlı olmasını dileriz. Bu derbi dünyanın en büyük derbilerinden. Gerek Fenerbahçe, gerek Galatasaray bir haksızlık olmadan yüzleşsinler, zevk alsınlar. İnşallah hak eden kazanır. Tabii temennim hak edenin Galatasaray olması" ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Cengiz, maçın hakemi Cüneyt Çakır ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ben herkese 10 numara başlarım. Ondan sonra yaptıklarıyla değerlendiririm. Şu anda herkes 10 numara. Rakibimiz de hakemler de… Hakemi etki altına alacak, onu zorlayacak bir şeyi demem. Bizim kimseyle kişisel bir sorunumuz yok... Ne Ali Bey ne Veli Bey bizim düşmanımız değil. Bunu bilin. Hepsi arkadaşımız, hepimiz birbirimizi dinleriz. Bu kültürü yaymak lazım. Ben özellikle şu mesajı vermek istiyorum; ülkemiz zor bir durumda, gerginlikler var, bu virüsün getirdiği sıkıntılar var, insanların psikolojisi bozuldu. Yöneticiler konuşurken sadece yediğine, içtiğine değil ağzından çıkana da çok dikkat etmeli. Tarafları ve maçı gerdirici bir laf etmemeli. Ne Ahmet Nur Çebi'yi ne Ali Koç'u, hiç kimseyi ayrı tutmuyorum. Genel olarak kendim için de söylüyorum. Benim her kulübe büyük sevgim ve saygım var. Bu kulüpler olmasa zaten biz de olmayız. Biz kimseyi kırmayız. Biz burada sahada mücadele ederiz, ama yeneriz ama yeniliriz. Bizim edeceğimiz yanlış bir laf burada bir delikanlıyı kışkırtabilir. Delimiz çok. Bunu yapmayalım. Kışkırtmayalım, dost olalım. Fenerbahçe'yi biz yeneriz, yeniliriz. İnşallah hep yeneriz. Sonsuza kadar hep yenersek de bu işin tadı olmaz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ali Sunal Hande Erçel Hüner Coşkuner İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kavga Mersin Mahkeme Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mustafa Cengiz: Yöneticiler ağzından çıkana çok dikkat etmeli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 11:01:54. #1.16#
title