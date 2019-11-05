05.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:43

Bir yıl aranın ardından bugün Kulüpler Birliği toplantısına katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Yeni bir sayfa açılması gerektiğine inandığımız için katıldık" dedi.



Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı'nda gerçekleşen genel kurulun ardından açıklamalarda bulundu. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile kameraların karşısına geçen Cengiz, oy birliğinin önemine dikkat çekti. 1 yıldır toplantılara katılmadığını da söyleyen Cengiz, "Yeni bir seçim, yeni bir yapılandırma olduğu için bugün katıldım. 18 kulübün başkanı da tanıdığımız bildiğimiz insanlar. Yeni bir sayfa açılması gerektiğine inandığımız için katıldık. Yeni dönemde masa temizlenir ve beyaz sayfa açılır. Türk futbolu için mücadeleye de devam edilir. Her kulübün kendi çıkarları ve çalışmaları vardır ama ortak çalışmaların platformu Kulüpler Birliği'dir. Uzun vadede şirket haline gelerek yayın haklarını, mali meseleleri üstlenmesini hedefliyoruz. La Liga'da olduğu gibi Kulüpler Birliği'nin profesyonel olarak kurulacak sistemle futbolu yönetmesini istiyoruz. TFF de burada yol gösteren olacak. Önümüzdeki dönemde kulüplerin gelirlerinin artması için elimizden geleni yapacağız. Yeni düzenlemede vergi yasasının kulüplerin lehine olacak şekilde hızla düzeltilmesi için el birliğiyle hareket edeceğiz. Komisyon kurduk ve verginin özellikle amatör sporlara destek bölümünün düzeltilmesi konusunu gündeme getireceğiz. Teknik bir konu ve bunun amatör sporlara zarar vermemesi gerek. Yüzlerce sporcu burada faaliyet gösteriyor. Eski yayınlanan bildirilerin ve açıklamaların yok olacağı kardeşçe bir düzen içinde birliğin sürmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Asker selamı bizim için bir simgedir"



Kulüpler Birliği'nin yayınladığı deklerasyonla ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, "Türkiye'nin yer aldığı coğrafya, Batı'nın bulunduğu refahın içinde değil. İbn-i Haldun'un bir lafı vardır; "Coğrafya kaderdir." Devletimiz bazı sorunları düzeltmeye çalışıyor. Bunu militarist yöntemlerle de yapmıyor. Batı ise bu durumu anlamıyor. Asker selamı bizim için bir simgedir. Zorlu bir coğrafyadayız. Bu tepkileri UEFA ve batının da doğal karşılaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.



Real Madrid maçıyla ilgili de konuşan Cengiz, "Real Madrid maçı en iyisi olsun derim. Futbolcularımız ve teknik direktörümüz motive şekilde gittiler. Avrupa'da mücadele eden bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Ülke puanı çok önemli. Bizim hedefimiz bundan sonra 17 değil 18 kulübün olması" diyerek sözlerini tamamladı.



Çavuşoğlu: "Burayı 18 kulüp olarak yöneteceğiz"



Kulüpler Birliği'nde gerçekleşen genel kurulda başkan yardımcılığı görevine getirilen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da, 18 kulüp başkanının birlikte göreve geldiğini ifade ederek, "Başkan ve başkan yardımcısı görevlendirilse de burayı 18 kulüp olarak yöneteceğiz. İstanbul'daki kulüplerin başkanların tamamının burada olması çok önemliydi. Eğer birisi olmasaydı birlik ve beraberlik yok demekti. Ancak hepsi buradaydı ve bu durum da çok önemli. Yeni seçilen başkanımıza da hayırlı olsun. Türk futbolu için daha iyi neler yapabiliriz bunun çalışmalarını yapacağız. 3 büyük kulüp başkanımızın burada olması ve konuları birlikte değerlendirmemiz çok önemliydi. İnşallah sorunları da 18 kulüp başkanı birlikte çözeceğiz. Hayırlı olsun" dedi.



Çavuşoğlu UEFA'ya tepkisiz kalamayacaklarını da sözlerine ekleyerek bu konuda gerekli deklerasyonu yayınladıklarını ve arkasında olduklarını da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA