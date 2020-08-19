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Mustafa Cengiz: Vergi yasasının en az 2 yıl ertelenmesini istiyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Maliye Bakanlığı, amatörlerle ilgili geçen yıl bize 90 milyon liraya yakın destek sağladı.

Mustafa Cengiz: Vergi yasasının en az 2 yıl ertelenmesini istiyoruz
19.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:47

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Maliye Bakanlığı, amatörlerle ilgili geçen yıl bize 90 milyon liraya yakın destek sağladı. Bunun tekrar olmasını istiyoruz. Mümkünse vergi yasasının en az 2 yıl ertelenmesini istiyoruz. Sponsor bulabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sadece devletten beklemiyoruz ama devletin katkısıyla amatör sporun şahlanacağına inanıyoruz" dedi.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda kadroya dahil edilen yeni transferler ve sözleşmesini uzatan oyuncular için imza töreni düzenlendi. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine başkan Mustafa Cengiz, voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, başantrenör Nedim Özbey, takım kaptanı Selçuk Keskin, Onurcan Çakır, Batuhan Avcı, Murat Yenipazar ve Maurice Armando Torres katıldı.

Takıma dahil olan isimler ve takımdaki oyuncularla yeni sözleşme imzalanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Çok mutluyum. Geçen yıl hem erkek hem de kadın takımımız çok başarılı bir sezon geçirdi. Bunda sorumlu yöneticimiz Okan Böke'nin çok büyük katkısı var. Gecesini gündüzüne kattı. Sevgili Nedim hocamıza, kaptanımız Selçuk'a ve diğer tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bizim tek şansımız Okan Böke değil, Nedim hoca gibi değerli bir karakterin, spor adamının ve voleybol duayeninin bizimle birlikte olması. Bu anlamda Galatasaray da şanslı" diye konuştu."BÜTÇEMİZ, ADI BİZİMLE ANILAN DEĞERLİ RAKİPLERİMİZE GÖRE 3-4 KAT DAHA DÜŞÜK"Rakiplerine göre bütçelerinin 3-4 kat daha düşük olduğuna dikkat çeken Cengiz, "Hocamız kendini milli takıma da veriyor. Galatasaray, voleybolu bu ülkeye getirdiği gibi hala sürdürülmesinde de büyük katkıları var. Geçen yıl kupalar aldık, camiamızı onurlandıran galibiyetler elde ettik. Bütçemiz, adı bizimle anılan değerli rakiplerimize göre 3-4 kat daha düşük. Buna rağmen başarılı oldular. Maddiyatın her şey olmadığını, hala amatör ruhun yaşadığını, adı profesyonele dönse de bizce hala amatör olan voleybolda kendilerini gösterdiler" şeklinde konuştu."SPONSOR BULABİLMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"Sponsor bulmak için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Mustafa Cengiz, "Her şeyi devletten beklememek lazım. Maliye Bakanlığı, amatörlerle ilgili geçen yıl bize 90 milyon liraya yakın destek sağladı. Bunun tekrar olmasını istiyoruz. Mümkünse vergi yasasının en az 2 yıl ertelenmesini istiyoruz. Sponsor bulabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sadece devletten beklemiyoruz ama devletin katkısıyla amatör sporun şahlanacağına inanıyoruz" dedi.OKAN BÖKE: KORONAVİRÜS SALGINIYLA ALACAĞIMIZ ŞAMPİYONLUKTAN VE KUPALARDAN OLDUKKoronavirüs salgını sonrasında şampiyonluktan olduklarını kaydeden voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke ise şunları söyledi: "Sakatlıklar bizi vurmadan önce, ilk yarıda 12 maçta 11 galibiyet aldık. Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi yenmiştik. İkinci yarıda ritme girdiğimizde koronavirüs salgınıyla karşılaştık. Lig durduruldu. Bence alacağımız şampiyonluktan ve kupalardan olduk. Erkek voleybolunda ciddi bir ekol oluşturmaya başladık. Hocamın da yönettiği Türk Milli Takımı'nın nüvesi Galatasaray Erkek Voleybol Takımı. Bundan dolayı gururluyum. Bu Galatasaray'ın 5-6 oyuncusu da altyapımızdan çıktı."Takımın şampiyonluk için kendisine söz verdiğini dile getiren Böke, şöyle konuştu: "Geçen sezon takımımız 30 sene sonra bir kupa aldı. Çok büyük başarıydı. CEV Kupası'nda final oynadık. Bu sezon da yine final yolunda gidiyorduk ama engel çıktı. Yeni sezonda CEV Kupası'nı kazanmayı düşünüyorduk. İnşallah bu sene bir sıkıntıyla karşılaşmayız. İnşallah bu takım bu sene bileğinin hakkıyla voleybol liginde şampiyon olacaktır. Takımımızın bana sözü var."ÖZBEY: 16 GENCİMİZ, TEK YABANCIMIZ, İKİ AĞABEYİMİZ VARBaşantrenör Nedim Özbey ise oyuncularından övgüyle bahsederek, genç, tecrübeli ve yabancı sporcularla kolej takımı oluşturduklarını söyledi. Özbey, şunları kaydetti: "Yeniden kolej havalı bir takım oluşturma çabalarımız sonuç verdi. Yeni gelen arkadaşlara 'Hoş geldiniz.' diyorum. Zaten onlar da yabancı değil. Murat Yenipazar buranın altyapısından çıktı. Yeniden yuvasına göndü. O da bizim için çok büyük mutluluk. Batuhan çok genç bir yetenek. Uzun yıllar Galatasaray'a ve Türk voleyboluna çok büyük hizmetler verecek. Kendisine Galatasaray'ı tercih ettiği için çok teşekkür ediyorum. Selçuk, 15 yaşından beri benimle beraber. Efendi kişiliği, karakteri, oyun gücü ve liderliğiyle her zaman çok büyük katkılar sağlar. Onurcan, kulübümüzün küçük takımından yetişerek, buraya 10 yıl emek verdikten sonra A takıma yükseldi. Gösterdiği performansla transferin gözdesi oldu. Türkiye'deki bütün kulüpler kendi forması altında görmek istedi ama onun tercihi Galatasaray oldu. Görüşme bile yapmadan, 'Her türlü şartta kulübümüzde kalacağım' dedi. Torres, dünya çapında çok önemli bir oyuncu. Polonya, İtalya ve Japonya'da büyük oyunlar oynadı. Kendisini 4 yıldır almak istiyorduk ama kısmet bu sezonaymış. Bize büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bir kolej takımı oluşturduk. 16 gencimiz, tek yabancımız, Selçuk ve Burutay gibi iki ağabeyimiz var.""Geçen sene pandemi nedeniyle üç kupa kaybettik" diye sözlerini sürdüren Nedim Özbey, şöyle dedi: "Bütün organizasyonlarda finale kaldık. Avrupa Kupası'nda büyük iş yaptık, son 4'e kaldık. Çok büyük sakatlıklara rağmen müthiş bir Galatasaray oluşturduk ama olsun. Kulübümüze 30 yıl sonra bir kupa getirdik, başkanımıza ve kulübümüzün müzesine teslim ettik. Bu kupaların devamı gelecektir. Sağlığımız izin verdiği sürece her kulvarda kupalara talibiz."Galatasaray'ın hayatının kulübü olduğunu vurgulayan Özbey, "Uzun yıllardır çalışıyorum. Hayatımın en önemli kulübündeyim. Buranın divan kurulu üyesiyim. Son şampiyonlukları ben gördüm. Son kupayı geçen sezon aldık. Buraya kupalar bırakmak istiyorum. İnşallah onu da yapacağız. Galatasaray takımının en büyük kazancı altyapısıdır. 16 kişilik kadromun 12'si altyapıdan çıkmıştır. Onun için maliyetleri düşük iyi bir takımız" ifadelerini kullandı.SELÇUK KESKİN: AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUZİmza töreninde açıklamalarda bulunan oyunculardan 38 yaşındaki takım kaptanı Selçuk Keskin ise "Hepimiz kendimizi gerçek ailemizin içinde gibi hissediyoruz. Bize bu hissi yaşatan başkanımıza ve teknik heyetimize teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen sezona Süper Kupa'yı alarak başlamıştık. Çok iyi bir kadromuz vardı ama pandemiden dolayı sonunu getiremedik. CEV Kupası'na da geçen sezon ikinci olmuştuk. Bu sezon da ilk 4'e kalmıştık. Kupaları almak için emin adımlarla gidiyorduk. Yeni sezonda ise çok daha güzel hedeflerimiz var. Kaptan olarak en büyük hedefim camiamıza bir Avrupa kupası getirmek. Bunun hayalini kuruyoruz. Tabii ki lig ve Türkiye Kupası şampiyonu da olmak istiyoruz ama Avrupa şampiyonu olmayı daha çok istiyoruz. İnşallah hepsini kazanırız" diye konuştu.

25 yaşındaki Onurcan Çakır da sarı-kırmızılı formayı giydiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Kulübüme sözleşme uzatmamın mutluluğunu yaşıyorum. Yaklaşık 10 senedir buradayım. Kariyer planımda voleybolu bırakmak var. Takımda herkes Galatasaray ruhuyla mücadele ediyor. Böyle bir takımda olduğum için mutluyum. Geçen sezon kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tüm kupalara talibiz. Beni bu formaya layık gören herkese çok teşekkür ederim. Umarım bu sene gerekli kupaları alıp başkanımıza takdim edip Galatasaray'ın tarihi müzesine adımızı yazdırırız" dedi.Şampiyonluk yaşamaya geldiğini söyleyen 20 yaşındaki Batuhan Avcı ise "Genç yaşımda beni buraya transfer etmek için uğraşan Nedim hocamıza, Okan Böke'ye ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Galatasaray, çok büyük bir camia, çok güzel bir aile. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Şampiyonluk hedefimiz var. İnşallah bunu başaracağız. Sezon sonunda kupayla tekrar başkanımızın yanına geleceğiz" şeklinde konuştu.Galatasaray'a döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten 27 yaşındaki Murat Yenipazar da, "Daha önce de bu kulübün bir üyesiydim. Yeniden bu büyük camiaya geldiğim için çok mutluyum. Transferin gerçekleşmesinde yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Burada olmak çok güzel bir hissiyat. Tüm kupaları almak istiyoruz ama Avrupa şampiyonu olmak benim de çok büyük bir hayalim. Bunu gerçekleştirmek için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Beni bu kulübe dahil etmek için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum" diye sözlerine başlayan 29 yaşındaki Porto Rikolu Torres de "Büyük bir tarihi olan camiaya geldiğim için çok mutluyum. Bu sezon 3 kupada mücadele edeceğiz ve sonuna kadar gitmeye çalışacağız. Böyle harika bir takımın üyesi olduğum için çok mutlu hissediyorum" şeklinde duygularını dile getirdi.

Kaynak: DHA

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