Mustafa Cengiz ve Hasan Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını cevapladı
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Kulüpler Birliği Vakfında yapılan olağanüstü genel kurul sonrası gazetecilerin sorunlarını cevapladı.
05.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:48
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Kulüpler Birliği Vakfında yapılan olağanüstü genel kurul sonrası gazetecilerin sorunlarını cevapladı.
Kaynak: AA
VİDEO: Mustafa Cengiz ve Hasan Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını cevapladı