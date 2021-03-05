Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu PFDK'ye sevk edildi
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Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu PFDK'ye sevk edildi

05.03.2021 18:00 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:04
Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Hukuk Müşavirliği'nin yaptığı sevkler şöyle:  

"- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 04.03.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbol cusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu RUUD JORGE BOFFIN'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi 05.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 04.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 04.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun 04.03.2021 tarihinde medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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