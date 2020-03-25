SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Mustafa Cengiz: "TFF süreci sağlıklı yönetmedi" -1- - Spor
Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fatih, Spor

Mustafa Cengiz: "TFF süreci sağlıklı yönetmedi" -1-

- Mustafa Cengiz: "TFF süreci sağlıklı yönetmedi" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Kulüpler Birliği'nde play-off konusu konuşulmadı" "Fatih hocamızın morali ve sağlığı çok iyi" "Ben artık haklı çıkmaktan utanıyorum!

25.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:04
Mustafa Cengiz: 'TFF süreci sağlıklı yönetmedi' -1-

- Mustafa Cengiz: "TFF süreci sağlıklı yönetmedi"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:

"Kulüpler Birliği'nde play-off konusu konuşulmadı"

"Fatih hocamızın morali ve sağlığı çok iyi"

"Ben artık haklı çıkmaktan utanıyorum!"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun koronavirüs tehdidi sonrası süreci iyi yönetemediğini söyledi. Başkan Cengiz ayrıca Kulüpler Birliği'nde play-off veya liglerin tescili konusunda da bir görüşmenin yapılmadığını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, liglerin ertelenmesi ve futbol camiasına da sıçrayan koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Cengiz, kulüp televizyonuna telefonla bağlanarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Test sonuçlarını hastanede bekleyen Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın durumunun iyi olduğunu belirten Cengiz, "Test sonuçlarını bekliyor. 36 saat sürüyor sonucu. 5 gün içinde ciğerdeki sorunların gideceğini umut ediyor. Hocamızla da görüştüm, sağlığı çok iyi. Morali de iyi. Sevenleri sevinsin. Rakipler biraz daha fazla çalışsın sahaya dönünce. Bana gelince bende bir belirti yok. Ateş, öksürük yok. Bilinen belirtilerin hiçbiri yok. Test yapıldı. Yusuf Bey, ben, Kaan Bey test yaptık. Bunun sonuçlarını bekliyoruz. Bakanlıkların tedbirlerine uymamız gerekli. Çarşamba gününden itibaren Galatasaray olarak 'evde kal, evde çalış' diyoruz. Bütün departmanlarımızı eve gönderdik. Bu bir pandemi. Bütün kıtaları kapsayan bir salgın. Bu salgından kaçış pek mümkün görünmüyor. Devletin ve Sağlık Bakanlığı'nın tedbirlerini alarak bunu atlatmak istiyoruz. Devlet yaşlıları korumayı çalışıyor onlar için elinden geleni de yapıyor" diye konuştu.

"Biz bir avantaj elde edelim demedik, erteleyin dedik"

Maçların iptal edilmesi için gerekli uyarılarda bulunduklarını dile getiren Cengiz, "Biz uyarılarımızı yaptık ama maalesef hala algı peşinde koşanlar, sanki biz maçları seyircili oynamak istiyoruz gibi algı oluşturdular. Devletimiz ne derse o olur. Ama bizim de bir önerimiz varsa bunu ifade ederiz. 12 Mart Perşembe günü devletimiz maçların seyircisiz oynanacağını söyledi. 11 Mart'ta ilk vaka çıktı. Çarşamba-Perşembe günü panik havası oluşturuldu. Devletimiz bu paniği önlemek için araştırmaları yapmaya başladı. Devletimiz seyircili oynanacağını söyledi. Bizim de o gün 14.30'da bir sponsorluk anlaşmamız vardı. Biz devletimiz seyircili oynanırsa dezenfekte yaparız paniğe gerek yok dedik. Provokasyonlara dikkat edin dedik. Camiaları birbirine düşürmeye çalışanlara dikkat edin. Spor bugün var yarın yok. En değerli olan insan hayatı. Biz tabi ki önce kendi milletimizi ve devletimizi düşünüyoruz. 12 Mart akşamı devletimiz bir karar aldı saat 19.00'da. Seyircisiz oynanacak dedi. Şaşırdık, çünkü öğlen TFF seyircili dedi akşam devlet seyircisiz dedi. O akşam devletimizle irtibata geçtik. Öneri olarak en az akredite 1500 kişi olacak. Protokol de 100 kişiydi. Beşiktaş'ın görevlileri ve yöneticileri de oradaydı. Bunu seyircisiz oynatma yerine erteleme istememizdeki neden ne olabilir. Puan mı? Asla. Bizim 8 maçımızın 5'i deplasman. Seyircisiz olursa bu bir avantaj. Biz böyle avantajları kullanmayız. Oyuncular maça çıkmama düşüncesiydi. Fatih hocamız futbolcuları tek tek ikna etti. Ertesi gün dedik ki bu kadar tehlike var ama buna kimse inanmadı. Biz bir avantaj elde edelim demedik, erteleyin dedik. TFF müthiş bir inatla ligin seyircisiz devam etmesini istedi. Bizden başka bunu konuşan da olmadı. Bir tek Bursaspor basketbol takımı bildiri yayınladı. En son Nihat Bey'i aradım. Futbolcuların isyanını biliyorsunuz, ertelenmesinde hayır var dedim. 1 ayda tamamlarız dedim maçları. Devletimiz bize ne zaman başlayabilirsiniz derse 1 ayda bitiririz dedim. Bu bir sağlık sorunu. Bu nedenle erteleme istedik" ifadelerini kullandı.

"4 kulüp maçların ertelenmesini istemedi"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in erteleme ile ilgili Kulüpler Birliği'nden ıslak imzalı kağıt istediğini söyleyen Cengiz, "TFF bu süreci sağlıklı olarak yönetmedi. Nihat Bey'i aradığımda, 'Kulüpler Birliği ıslak imzalı karar getirmezse müdahil olmam' dedi. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'i aradım, yazı hazırlayalım dedim. Ancak Sepil, 4 kulübün imzalamadığını söyledi. Ben de imzalayan kulüpler imzalasın, öyle verelim dedim. Çok yazılıp, çizildi bunu belirteyim; Fenerbahçe erteleme istedi. İstemeyen 4 kulübü açıklayamam. Yiğidi öldür hakkını yeme. Fenerbahçe ertelenmesini isteyen takımlardandı. TFF ertelemeden yana bir aksiyonda bulunmadı. Sonra da umudumuzu kestik. Sağ olsun devletimiz, Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız araya girdi. Spor bakanımız federasyon başkanlarını çağırarak kararı verdi. Ölüm nereden gelirse hoş geldi sefa geldi dedim. Kimsenin burnunun kanamasını istemem. Bütün camialar için söylerim. Hepsinin iyiliğini isteriz. Dürüst mücadele içinde yarışmak isteriz. Öyle bir ortam oluşturdular ki sanki virüs Wuhan'da değil Türk Telekom Stadı'nda yayıldı. Bu kin, bu nefret neden? Bunu yapmayın. Keşke Fatih hocam, Abdurrahim, eşi, Göksel Gümüşdağ hastalanmasaydı da biz hiç puan almasaydık. Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir" açıklamasını yaptı.

"Kulüpler Birliği'nde play-off konuşulmadı"

Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği'nin yaptığı telekonferans toplantısında play-off ya da liglerin tescil edilmesiyle ilgili bir konuşmanın geçmediğini de belirterek, "Başkanlarım herkes kendi görüşünü bildirdi. Orada alınan karar bir komisyon kurularak, TFF ile temasa geçip, liglerin devletin vereceği kararlar doğrultusunda bir an önce başlaması yönündeydi. 17 Nisan, 30 Nisan'a göre başlama tarihlerini konuştuk. Sonra o görüşmeden sonra ben bir uyudum. Sonra play-off dedikoduları çıkmış her yerde. Bütün alternatifler konuşulabilir ama bunlar o toplantıda konuşulmadı. Şu anda Kulüpler Birliği bir çalışma grubu kurarak TFF ile koordineli biçimde devlete bilgi aktarmaya çalışıyor" dedi.

"Yabancı futbolcularda bir panik yaşandı"

Yabancı futbolcuların mevcut durumda tedirgin olduklarını söyleyen Başkan Cengiz, "Yabancı futbolcularda bir panik yaşandı. Türkiye'nin durumunu takip ediyorlar. Türk oyuncular biraz daha rahat. Pazar günü hocamız maç sonu haklı olarak tepki verdi. Oyuncularımızın durumunu en iyi hocamız biliyor. Futbolcularımızda büyük rahatsızlık vardı. Kulüpler Birliği'nde de bu konuşuldu. Futbolcuların başkaldırdığını söylediler. Ben o kulüplerin isimlerini veremem. Bizim futbolcularımızda da bir tepki oluştu. Türk futbolcuları da tedirgin. Onların da aileleri var" ifadelerini kullandı.

Futbolcuların kontratları ile ilgili çalışma yapılması gerektiğini belirten Cengiz, "Her şey tarih endeksli. Biz istersek maçları bir ayda bitiririz. Ancak burada önemli bir konu var. Mayıs'ta sonlanan kontratların liglerin bitiş tarihine endekslenmesi gerekir. TFF'nin bu konuda çalışma yapması lazım. Yoksa ciddi sorunlar çıkar. UEFA ciddi çalışıyor" dedi.

"Ben haklı çıkmaktan utanıyorum"

Başkan Cengiz, yayın sırasında Fenerbahçe Kulübü'nün bir futbolcu ve bir sağlıkçının koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklaması üzerine, "Ben haklı çıkmaktan utanıyorum. Bize algı oluşturuyor diyenler acaba utanıyor mu? Biz tek başımıza mücadele verdik ama kimse inanmadı. Umarım bizi eleştirenler de utanır. Virüse karşı bu bir savaş. Türk insanının bünyesinin bunu rahatlıkla halledeceğine inanıyorum. Doktor ve bilim adamların yönergelerine uyalım" yorumunu yaptı.

"Futbolculara uyarılar yapıldı"

Florya'da herkese test yapıldığını vurgulayan Cengiz, "Hemen hemen Florya'da çalışan herkese test yapıldı. Yener İnce hocamız süreci çok iyi yönetti. Sosyal medyada yazanlar var. Bunlar yazıyor. Benim için de yazmışlar, hanım bana test mi açıklandı diyor. Biz sporculara programlar gönderdik. Hiçbir seyahatte bulunmamaları ikinci emre kadar evlerinde spor yapmalarını istedik. Tek tek söyledik. Sporcularımız ve futbolcularımız buna uyuyor. Hocamız 2-3 gün içinde inşallah Florya'ya döner. Biz devletimizden işaret bekleriz. Onlar işaret vermedikçe harekete girmeyiz" dedi.

Mustafa Cengiz, Albarak'ın Sivasspor maçı dönüşünde rahatsız olduğunu da belirterek, "Sivas'tan gelirken Abdurrahim'in şiddetli rahatsızlığı vardı. Gribal bir rahatsızlık olarak yorumlandı. Sonra Beşiktaş maçına geldi. Beşiktaş maçından sonra pazartesi günü 'Rize maçı ile ilgili futbolcuların bir tepkisi var. Bir toplantı yapalım' dedik. Fatih Hoca ile Abdurrahim yan yana oturdu. Kadere de inanmak gerekir" açıklamasını yaptı.

Mustafa Cengiz: 'TFF süreci sağlıklı yönetmedi' -1-

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Mustafa Cengiz: "TFF süreci sağlıklı yönetmedi" -1-

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'den ilk açıklama! Spor
Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'den ilk açıklama!
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Spor
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları belli oldu Spor
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları belli oldu
Dün test yapılmıştı! Beşiktaş'tan resmi koronavirüs açıklaması Spor
Dün test yapılmıştı! Beşiktaş'tan resmi koronavirüs açıklaması
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları Spor
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları
Dünyaca ünlü yıldızdan Zeynep Bastık'a mesaj! Sosyal medya yıkıldı Spor
Dünyaca ünlü yıldızdan Zeynep Bastık'a mesaj! Sosyal medya yıkıldı
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Güzel spiker, 'Korkuyorum' diyerek acı tabloyu 6 milyonla paylaştı
Güzel spiker, ''Korkuyorum'' diyerek acı tabloyu 6 milyonla paylaştı
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter
Messi ve Guardiola, koronavirüs nedeniyle 1'er milyon euro bağışta bulundu
Messi ve Guardiola, koronavirüs nedeniyle 1'er milyon euro bağışta bulundu
Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e videolu mesaj: Koy elini kalbine, evlatların seninle
Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e videolu mesaj: Koy elini kalbine, evlatların seninle
Buse Terim, Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı
Buse Terim, Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu
Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor
Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları: Talisca için girişim yok
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları: Talisca için girişim yok
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu
Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu
Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok
Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok
Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
Marcelo Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik
Marcelo Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Basketbolcu Muhterem Nur
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Burak Yılmaz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Açıklama Futbolcu Fatih Terim Ziya Selçuk
Şu an buradasınız: Mustafa Cengiz: "TFF süreci sağlıklı yönetmedi" -1- - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 20:22:09. #1.14#
title