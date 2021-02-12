Mustafa Cengiz: TFF'nin doğru yola girmesi gerek

"Yenilgiyi sindirebilmek asalet gerektirir"

" 'Yönetim istifa' diyorlar. İstifa ederim de yasalar izin vermiyor"

"Rakip takım başkanın meclis idare memuru gibi dolaşması hiç hoşuma gitmedi""Abdurrahim Albayrak'ın da demek ki bildikleri var""Keser döner sap döner hesap da size döner""Herkes ne dediğinin ne yaptığının bilincinde olmalı""Serdar Tatlı'nın MHK başkanı olmasını destekledim ve istedim"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Mustafa Cengiz: "TFF bizim ailemiz. Düşmanımız değil. Diğer takımlar da öyle. TFF'nin doğru yola girmesi gerek. Bizim yolumuza değil. Doğru yola girmesi gerek. Biz ayrı camiayız ve doğru olduğumuza inanıyoruz" dedi.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaptıkları iş birliği anlaşmasının ardından gümdeme dair açıklamalarda bulundu. Cenap Şahabettin'in 'Bu ülkede mütevazı görünme gerçek sanırlar' sözüyle açıklamalarına başlayan Mustafa Cengiz, "Bu ülke mütevazi görünme gerçek sanırlar. Siz ne kadar saygılı, hukuk içinde kalırsanız geri kalmış bir insanlar ve kesimler sizi zayıf, yetersiz, yumuşak ve temsilden uzak görürler. En efendi olanlar size akıl vermeye kalkar. Akıl akıldan üstündür. Devamlı olarak hukuk içinde kalmaya çalışırsınız sizi küçük görüyorlar. Beceriksiz görüyorlar. Bende size yapılan saldırılara bütün camialar sesleniyorum, doğru yoldan ayrılmayın, dik durun. Siz ne kadar yasalar içinde kalırsanız uzun vadede toplam kazanır. Aksi takdirde anarşi, kötülük, Bizans etkili olur. Böyle bir toplumda başkan olmak istemem. Biz bu yoldan ayrılmayacağız. Öyle olduğumuza inanıyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bizim karşımızda kim var. TFF bizim ailemiz. Düşmanımız değil. Diğer takımlar da öyle. TFF'nin doğru yola girmesi gerek. Bizim yolumuza değil. Doğru yola girmesi gerek. Biz ayrı camiayız ve doğru olduğumuza inanıyoruz" şeklinde konuştu."YENİLGİYİ SİNDİREBİLMEK ASALET GEREKTİRİR"Mustafa Cengiz, pazar günü oynayacakları Kasımpaşa maçı saatinin 19: 00'dan 16: 00'ya alınması hakkında, "Biz ve Kasımpaşa yazılı olarak başvurduk. Yayıncı kuruluşu da sözlü olarak aradık. Onlar da sağ olsun gelir kaybına uğramasına rağmen ki geçen yıl görüşleri böyle değildi Erzurum maçı. 'Önemli olan futbolun sağlığı ve yürümesi' dediler. 'Beşiktaş da talep ederse ona da yaparız' dediler. Biz kendimiz için değil, herkes için mücadele ediyoruz. Bazıları buna inanmayabiliyor. Hakem etkisi sıfır olsun. Biz bıktık. Bizim taraftarda öyle bir hava var ki dayak yemişiz gibi yenilmişiz gibi. Bekliyorlar pusuda. Delikanlıca mücadeleden gelmedik. 'Rakip camialara çatmıyor, kendi camiasına çatıyor' diyorlar. Ben dostumun dostu, rakibim rakibiyim. Fenerbahçe'yi yendik. Alanya yendi bizdi. 5 dakika daha olsa ne olurdu. Penaltıyı gördük, temas bile yok. Verilmeyen penaltıyı da gördük. Kırmızı kartı da gördük. Günlerce hakem konuşan bir camia değiliz. Söyleriz, geçeriz. Rakibimiz aylardır yenilgiyi örttü, golümüz verilmedi. Bizim iki penaltımız ve iki kırmızı kartımız da verilmedi. Objektif bak. Hakeme getirme işi. Hakemler hakkında Kulüpler Birliği'nde 17 kulüp adına diyerek aleyhine birlik olduğu tek kulüp biziz. Galatasaray'a karşı bildiri yayınladılar. İlk defa birlik oldular. Ali Koç bunu sen yazdırdın. 'Hakemlerde insandır hata yapabilir' diye. Bazı hakemlerin bize devamlı hata yaptığını biz biliyoruz. Bu hakemler de kendini biliyor. Ne işi bitirmeye çalışanları gördük. Türk futbolu ya hep birlikte kalkınır ya hep birlikte batar. Söylemlerimizde çok dikkatli olmalıyız. Fenerbahçe maç sonu taraftarıma ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Duymadığım görmediğim şeyler olmuş. Yenilgiyi sindirebilmek de asalet gerektirir" diye konuştu." 'YÖNETİM İSTİFA' DİYORLAR. İSTİFA EDERİM DE YASALAR İZİN VERMİYOR"Sosyal medya hesapları üzerinden Marcao'ya ve eşine yapılan hakaretler olduğunu dile getiren Mustafa Cengiz, "Bazı trol hesaplar, rakip hesaplar çok fazla. Bunun içinde bizim taraftarımız olmayan ama bizim taraftarımız gibi olanlar var. Satın alınan hesaplar var. Biz bunları biliyoruz. Bunlar hoş değil. 'Yönetim istifa' diyorlar. İstifa ederim de yasalar izin vermiyor. Bunu yapmayın artık. İyi niyetli taraftarıma sesleniyorum. Ben ve arkadaşlarım onlar için var. Biz onlar kadar değerliyiz. Rakibim kadar değerliyim. Son maçta olanları bana anlattılar. Rakip takım başkanın meclis idare memuru gibi dolaşması hiç hoşuma gitmedi. Orada emniyet var. Biz orada rakip takımın sahasındayız. Hiçbir saygısızlık olmadı. Alkıştan rahatsız olmuşlar. Sen geldin bizim evimizde voleybol maçında şakır şakır alkışladın. Bir de benim alkışlamamı istedin. Bu kafa yapısıyla hiçbir yere ulaşmazsın. Böyle bir kalitesizlik olmaz. Benim kimseden çekincem yok. Taraftarın desteği ile buradayız. Fenerbahçe'ye yenildik zannettim. Yazımızı kışa çevirmeyin" ifadelerini kullandı."ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN DA DEMEK Kİ BİLDİKLERİ VAR"Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun Abdurrahim Albayrak'ın Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Vedat Muriç ile söylediği sözler sonrası yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Mustafa Cengiz, "Ben size anlattım. Ben kimseyi suçlamadım. Sadece sorular sordum. TFF'ye ve rakip takıma sordum. Ben hiçbir zaman hakaret etmedim, suçlamadım. Bana 10 dedin, 7 diyorlar. Ben 5.5 demiştim. Arada uçurum yok demek ki. Niye benle pazarlık etmedin? Sportif direktör onu demiş cevap vermem. Muhattabım olsa da insan olarak baktığımızda o da bir insan Galatasaray'a hizmetler etmiş, şampiyonluklar kazandırmış bir insan. Ben başkan olarak o ne dedi, bu ne dedi bakamam. Abdurahim Bey o anda kendi duyguları ve üslubu içinde söylemiş olabilir. Bunalmış, bir şeyler demiş. Onun da demek bir bildikleri var" dedi."KESER DÖNER SAP DÖNER HESAP DA SİZE DÖNER"Mustafa Cengiz, PFDK ve Tahkim Kurulu kararlarında özne Galatasaray olmasaydı farklı kararların çıkıp, çıkmayacağının sorulması üzerine, "Kesinlikle farklı çıkardı. Bundan adınız gibi emin olun. Maça girdik. Adam bize 'durunuz' dedi. Ben durdum ama sol tarafa bakıyorum. Çoluk, çocuk ve yüzlerce araba. 'Bunlar kim' dedim. Daha önce istihbarat adlık. Biz kavga çıksın istemiyoruz. Bizim taraftarımız fiziki tepki versin istemiyoruz. Bunlar kim dedik oradaki görevlilere. Benim kanaatim federasyondan bir yetkili rakip kulübe sözlü olarak '150 kişi sağlık çalışanı alabilirsiniz' dedi. Duydun mu hayır. Biliyor musun hayır. Benim çıkardığım özet bu. Kontrol edemediler. 150 kişi oldu 2500 kişi. Yusuf Bey'e aktarılan 3000 bin kişi. Sadece 1907 değil alt localar. Çocukça savunmalar yapmasınlar. Mertçe desinler, 'biz aldık' desinler. 1907 şifre deyip herkes girdi desinler. Biz aptal değiliz. Bunu yapmasınlar. Federasyonun sevki seyirciden yapmadı. Seyirciden yapsaydı, 6222'den yapsaydı, yöneticilikleri bitecekti. Biz bilmiyor muyuz? Artık 2 bin 500 kişinin bedeli 72 bin TL. Ben şahsen öderim, 2500 kişi girsin derim. Federasyon aptal mı? Hukuk kurulu aptal mı? Değil, çok akıllı hukukçular. İkinci başkanımdan sevk ediyorlar. ya bıçak olsaydı? Bunun bedelini kim ödeyecekti. Hiç kimse. Sadece biz ve Abdurahim Bey'in ailesi. Hukuk çok değerli bir kavramdır. Ülkenin önünde gider, yol gösterir. Ben PFDK'nın önüne gelen gözlemci ve temsilciden geleni yargılıyor. Arda Turan meselesi nasıl geldi. Gözlemci yok, temsilci yok. Arda Turan da bunu yayınlamamış. Daha önce Beşiktaş olayı vardı. Ceza veremediler. TFF Hukuk Kurulu sevk ediyor. Çok acı, dikkat edin. Gün olur keser döner sap döner hesap da size döner. Bunu yapmayın. TFF'den bunu sevk etmemesini beklerdi. Arda yanlış, doğru. Ben bunu tasvip etmiyorum. Arkadaşları arasında özel. Hiç küfür etmeyen insan var mı? Özel bir şeyi genele yansıtıyorlar. Böyle hukukçuluk olmaz. Böyle TFF yönetilmez. Verin bana cezayı. 72 bin TL ceza verdiniz. Biz bir açıklama yaptıktan diye 50 bin TL bana 100 bin TL kulübüme verdiler, ayıp" açıklamasında bulundu."HERKES NE DEDİĞİNİN NE YAPTIĞININ BİLİNCİNDE OLMALI"Başkan Cengiz, Fenerbahçe'de derbisinde statta yer alan kişiler hakkında işlem yapacaklarını belirterek, "Dosya hazırlanıyor. Herkes ne dediğinin ne yaptığının bilincinde olmalı" dedi."SERDAR TATLI'NIN MHK BAŞKANI OLMASINI DESTEKLEDİM VE İSTEDİM"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, "Serdar Tatlı'nın MHK başkanı olmasını destekledim ve istedim. Hayatım da bir araya gelmedim. Hakem eğitimi vardı, katıldım. Katılan tek kulüp başkanı da oldum. Utandım, millet yanlış anlayacak dedim. Herkes gelecek zannettim. Orada ilk defa görüştüm. 'Hayırlı olsun, tebrikler' dedim. Zekeriya Bey de düzgün bir insandı. Maalesef benim güvenim kalmadı. Ben bunu deyip sakın benim tarzım değil, hakemi etki altına almak. Hakemlerin adını verdiğimde 17 kulüp birleşti. Şimdi niye birleştireyim. O hakemler de kendini çok iyi biliyor. Hele birini bekliyorum. Kaleci eline topu aldığında sayıyorum. Aynı hakemi bekliyorum. 6'dan sonra 7 var mı yok mu göreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK