Haberler » Spor » Mustafa Cengiz: Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor - Spor

Mustafa Cengiz: Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor

açıklamalarda bulundu.

11.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:46
Mustafa Cengiz: Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor
açıklamalarda bulundu. Şu anda yapılacak bir seçimin sarı-kırmızılı kulübün menfaatine olmayacağını ifade eden , "Galatasaray'ın daha önemli konuları var; Florya, , amatörler yasası… Galatasaray'ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şuan Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.