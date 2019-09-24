Mustafa Cengiz PFDK'da

24.09.2019 15:20

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.



Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) ilişkin sevk kararlarını açıkladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.



Alınan sevk kararları şu şekilde:



"- Göztepe Kulübü'nün 20.09.2019 tarihinde oynanan Göztepe - Konyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



Göztepe Kulübü futbolcusu Andre Biyogo Poko'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 21.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Fenerbahçe Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - MKE Ankaragücü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



DG Sivasspor Kulübü'nün 23.09.2019 tarihinde oynanan DG Sivasspor - Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Trabzonspor Kulübü'nün 23.09.2019 tarihinde oynanan DG Sivasspor - Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 20.09.2019 tarihinde medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



CG Ümraniyespor Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan CG Ümraniyespor - Boluspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Altay Kulübü antrenörü Özden Töraydın'ın 21.09.2019 tarihinde oynanan Altay - Keçiörengücü TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-c maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Osmanlıspor FK'nın 21.09.2019 tarihinde oynanan Osmanlıspor FK - Altınordu TFF 1. Lig müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Adana Demirspor Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Akhisarspor Kulübü'nün 22.09.2019 tarihinde oynanan Akhisarspor - Hatayspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA