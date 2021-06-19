Mustafa Cengiz oyunu kullandı
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Mustafa Cengiz oyunu kullandı

Mustafa Cengiz oyunu kullandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Olağan Seçim Genel Kurul'da oyunu kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Olağan Seçim Genel Kurul'da oyunu kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık seçiminde oyunu kullanmak için Galatasaray Lisesi'ne geldi. 9 numaralı sandıkta oyunu kullanın Cengiz, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sağlıklı, uğurlu, fetret, ayrışmaya devrine girmeden, kazanan zafer sarhoşu olmasın. Kaybeden üzülüp Galatasaray'dan vazgeçmesin. Galatasaray için mücadeleye devam" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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