SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Mustafa Cengiz: "Oyuncumuz ateşlendi, TBF'ye bildirdik olumsuz yanıt aldık" -1- - Spor
Türkiye Bisiklet Federasyonu, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor

Mustafa Cengiz: "Oyuncumuz ateşlendi, TBF'ye bildirdik olumsuz yanıt aldık" -1-

- Mustafa Cengiz: "Oyuncumuz ateşlendi, TBF'ye bildirdik olumsuz yanıt aldık" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz "Galatasaray her zeminde her şartta her koşulda mücadeleyi bırakmaz" "Cam kulede otururken de etrafa taş atmayalım" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Erkek Basketbol Takımı'ndaki...

14.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:02
Mustafa Cengiz:

- Mustafa Cengiz: "Oyuncumuz ateşlendi, TBF'ye bildirdik olumsuz yanıt aldık"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz

"Galatasaray her zeminde her şartta her koşulda mücadeleyi bırakmaz"

"Cam kulede otururken de etrafa taş atmayalım"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Erkek Basketbol Takımı'ndaki 1 oyuncunun hastalığı ile ilgili olarak Türkiye Basketbol Federasyonu'na bildirimde bulduklarını açıklayarak, "Kesinlikle bildirimde bulunduk. Israrla yaptık. Asla mücadeleden kaçmadık. Hepimiz risk altındayız. Kendi açımdan feda olsun. Biz gereken girişmeleri bulunduk. Olumsuz yanıt aldık. Test yapıldı. Kendisinde pozitif yok. Fakat 10 gün evde gözetim altında. Bu çok etkiledi" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçının seyircisiz oynaması ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra gelen tepkilere cevap veren Cengiz, "Tüm spor kamuoyuna ve değerli rakiplerimize özellikle son yapılan 24 saattir yapılan algı operasyonları anlatmak istiyorum. Perşembe günü toplantı yaptık. Sabah en üst düzeyden gelen devletten gelen açıklama, maçların seyircili oynanma şeklindeydi. Öğlende TFF Başkanı maçların seyircili oynanacağını söyledi. Biz de saat 2'deki lansmanda sizlerin sorularını yanıtladık. Maçlar devletimizin talebi üzerine seyircili oynanacak. Bizim görevimiz bu bağlamda her türlü önlemi almak. Bugün de bütün stadı dezenfekte ettik. Akşamı devletimiz farklı bir karar aldı. Maçların seyircisiz oynanmasına karar verdi. Devletimizin her türlü kararına uymak durumundayız. Sağlık önemliyse her şey ikinci plandadır. Biz buna da bir şey demedik. Sadece seyirci sağlığı değil aynı zamanda sporcu sağlığı ve orada 1000'i aşkın görevlinin sağlığı ve medya mensuplarının da sağlığı önemli. Herkesin evladı var. Sporcularda bir çekinme var. Şu an için her zemin, her saha her şartta Galatasaray mücadelesine devam eder. Biz rakiplerimizle her zeminde karşılaşırız. Ama bizim erteleme talebimiz sanki 3 puan için yaptığımız bir hamle gibi algılandı. Bu hiç hoş bir şey değil. Biz rakiplerle eşit şartlarda oynamak isteriz. En zor şartlarda da başarıya ulaştık. Galatasaray bu nedenle büyük. Ben özellikle hafızası dar olan insanlara söylüyorum. Seyircili oynandığında önlem alıyoruz dediğimizde devletimizin ve federasyonumuz açıkça seyircili oynanacak dedi. O akşam karar değişti. Sporcu, görevliler sağlığı açısından mümkünse bunu erteleyelim dedik. Tabii ki sporcular tedirgin. Kötü niyetlilere bir şey anlatamıyorsun. Mental gelişimi fetüste durmuş. Bunlara hiçbir şey anlatamıyoruz. Kötü niyetli sizin her dediğinizi başka yere çekecek. Ben buna çok üzülüyorum. Hiçbir camiayı kırmadan saygı içinde halkımızın en sağlıklı olmasını fakat devletimizin her aşamada vereceği her türlü karar titizlikle riayet edeceğimizi bildiririm. Galatasaray camiası olarak görüşümüzü devletimize yardımcı olma babından iletiriz. Her şartta oynarız" diye konuştu.

"Çok büyük endişe oldu"

Erkek Basketbol Takımı'ndan bir oyuncunun 1 gün önce ateşle yattığını belirten Başkan Cengiz, "Kontrol altında. Belirtilerde herhangi bir virüs belirtisi yok ama kontrol altında. Basketbol takımında. Tabii ki takım arkadaşları etkilendi. Kızlar bugün büyük bir mücadele verdi. Eğer bir şey olacaksa bize de olsun. Ben de bu potada aynı şartlarda bulunayım diye yönetici kardeşlerimizle geldik. Fakat şunu söyleyeyim; çok büyük endişe oldu. Kızlarda oynadığımız rakibimiz Fransa'dan geldi. Karantina yok. Erkek takımının rakibi Ukrayna'dan geldi. Karantina yok. Bütün rakip camiaları seviyoruz ve saygımız var. Onlar olmadan Galatasaray olmaz. Diğer takımlar da olmaz. En ufak saygısızlığımız olamaz. Yöneticilerden rica ediyorum, lütfen taraftarı birbirine düşürücü camialara ayırt edici, şu sağlık olarak sıkıntılı günlerde küçük çıkarlar ve puan hesapları için lütfen kışkırtıcı beyanatlar vermeyelim. Saygılı olalım. Birbirimizi sevmesek bile saygı gösterelim. Biz bütün rakiplerimizi seviyoruz, onları sevenleri de seviyoruz" şeklinde konuştu.

"Galatasaray her zeminde her şartta her koşulda mücadeleyi bırakmaz"

Sadece Galatasaray'ın erteleme talebi istediğinin sorulması üzerine Cengiz, "Kimseyi suçlamak istemiyorum. Herkes sanırım fikstüre bakıyor. Kim ne avantaj içinde ona bakıyor diye insanın aklına geliyor. Çünkü bizim erteleme talebimize öyle şiddetli tepki verildi. Öyle dendi ki Mustafa Cengiz dün seyircili oynanmasını istiyordu ertesi gün ertelensin dedi. Arada devletimizin aldığı karar var. Onu yok ediyorlar. Bu çok ayıp bir şey. Bu tip mücadelede elde edilecek 3 puan ve şampiyonluğu istemiyorum. Ben mertçe, adil ve düello karakteri istiyorum. Biz düelloda elinden silahı düşen rakibimizin silahını almasını bekleriz. Eşit şartlar için. Biz bu karakterden geliyoruz ve uygulamaya çalışıyoruz. Bir tek Bursaspor ve birçok kulüp başkanı ertelemeden yana ama sesini çıkaran biz oldu. Sanki biz rakipten korkuyoruz, maç yapmaktan çekiniyoruz diye algı yapılmaya çalışıldı. Öyle bir şey yok. Rakiplerimize de sesleniyorum, Galatasaray her zeminde her şartta her koşulda mücadeleyi bırakmaz. Amaç Galatasaray'ın puan yitirmesine yönelik bir beklenti ise biz bir şey diyemiyoruz. Devletimiz ne karar alırsa biz ona uyarız. Biz Galatasaray kültürü açısından yapıcı önerimizi de devletimizle iletmekle bir sivil toplu kuruluşu olarak mecburuz ve görevliyiz. Her koşulda ve şartta devletimizin yanındayız" diye cevap verdi.

"Cam kulede otururken de etrafa taş atmayalım"

Beşiktaş'ın Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın kitabında yazdıklarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarının sorulması üzerine Başkan Cengiz, "Bunlara girmeyelim. Bunlara girersek 43'ten gireriz Rizespor çıkarız. Oradan gireriz, Gençlerbirliği'ne gireriz. Süper Kupa niye oynanmadı diye ben sorarım. Bilmem kaç yılında. Ben bunlara girme taraflısı değilim. Camiaları birbirine düşürmeyelim. Dikkatli olalım. Cam kulede otururken de etrafa taş atmayalım. Birbirimizi sayalım ve sevelim" dedi.

"Yukarıdakinin de her zaman hesabı vardır"

Ertelemelerin olmasından dolayı oluşabilecek mali kayıpla ilgili soruya ise Cengiz, "Bunu dediğimiz anda Galatasaray parayı düşünüyor diyecekler. Önce halk sağlığı gelir. Devletimizin yönergeleri gelir. Onlara uyalım. Herkesin bir hesabı var. Yukarıdakinin de her zaman ilahi adaletin hesabı vardır" ifadelerini kullandı.

"Gereken girişmeleri bulunduk, olumsuz yanıt aldık"

Erkek Basketbol Takımı'ndaki 1 oyuncunun hastalığı ile ilgili olarak Türkiye Basketbol Federasyonu'na bildirimde bulduklarını açıklayan Mustafa Cengiz, "Kesinlikle bildirimde bulunduk. Israrla yaptık. Asla mücadeleden kaçmadık. Hepimiz risk altındayız. Kendi açımdan feda olsun. Biz gereken girişmelerde bulunduk. Olumsuz yanıt aldık. Test yapıldı. Kendisinde pozitif yok. Fakat 10 gün evde gözetim altında. Bu çok etkiledi. Bugün sahada gördüğünüz gibi. Bazı oyuncularımız haliyle gelmedi. Fark ettiyseniz 5 tane Türk ile oynadık" diye konuştu.

"Devletimiz ne diyorsa onlara uyalım"

Korona virüs ile ilgili olarak düşüncelerini de dile getiren Cengiz, "Virüs konusunda en büyük şey direnç. Çok uyumaya bakın. Ben uyuyamıyorum. Uyku çok önemli. C vitamini çok önemli. Almanya'dan gripten ölenler 8 ile 15 bin. Bu da yüzde 3. Genç nüfusun dayanması daha fazla. Ben panik yapmaya karşıyım. Devletimiz ne diyorsa onlara uyalım. Hepiniz mümkün olduğu kadar dinlemeye çalışın" diyerek sözlerini tamamladı.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Mustafa Cengiz: 'Oyuncumuz ateşlendi, TBF'ye bildirdik olumsuz yanıt aldık' -1-

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Mustafa Cengiz: "Oyuncumuz ateşlendi, TBF'ye bildirdik olumsuz yanıt aldık" -1-

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Spor
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Spor
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Spor
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Spor
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Spor
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Bakan, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Spor
Bakan, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum
Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum
Bakan Koca, 'Virüs taraması yapıyoruz' dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Obi Mikel'in 'Sezon iptal edilmeli' çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Koronavirüs önlemleri nedeniyle A Milli Takımımızın hazırlık maçları iptal edilebilir
Koronavirüs önlemleri nedeniyle A Milli Takımımızın hazırlık maçları iptal edilebilir
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk gol geldi
Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk gol geldi
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı
Uzman isimden, 'Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak' iddiasını çürütecek sözler
Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler
'Hiç gitmedim' dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
Ergun Gürsoy'dan, 'G.Saray'dan 2'şer milyon aldık' diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Berat Albayrak Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sinan Akçıl Hülya Avşar Defne Samyeli
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Ali Palabıyık Mustafa Cengiz Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Mart Koronavirüs Donald Trump Spor Toto Süper Lig
Şu an buradasınız: Mustafa Cengiz: "Oyuncumuz ateşlendi, TBF'ye bildirdik olumsuz yanıt aldık" -1- - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 21:06:27. #1.15#