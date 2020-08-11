Mustafa Cengiz: "Oğulcan yuvasını buldu" - Mustafa Cengiz: "Oğulcan yuvasını buldu" Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Oğulcan Çağlayan transferine ilişkin, "Doğru yeri ve yuvasını buldu" dedi.

- Mustafa Cengiz: "Oğulcan yuvasını buldu"

İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Oğulcan Çağlayan transferine ilişkin, "Doğru yeri ve yuvasını buldu" dedi.

Galatasaray, 24 yaşındaki Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Transfere ilişkin açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, "Oğulcan benim bildiğim bir sporcu. Önce benim memleketime gitti Antep'e, sonra döndü Rize'ye gitti. Şimdi doğru yeri ve yuvasını buldu. İnşallah burada çok başarılı olur. Galatasaray'a hizmet eder. Galatasaray'da uzun vadede daha yüksek görevlere gelir. Biz Oğulcan'dan çok umutluyuz. Altyapısının çok iyi olduğunu biliyoruz ve kendisine hoş geldin diyoruz" dedi.

Kaynak: İHA