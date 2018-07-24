Mustafa Cengiz: Milan'a Biz Yardım Ettik

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın Galatasaray'la yaptığı anlaşmanın yeniden incelenmesi ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Başkan Cengiz, UEFA'nın anlaşmayı değiştirmeye yönelik bir karar almasının gündemde olmadığını belirtirken Avrupa'dan men cezası affedilen Milan'a da kendilerinin yardım ettiğini açıkladı.

Cengiz, UEFA ile yaptıkları görüşmelerdeki başarılarının emsal olduğunun altını çizerken İtalyan kulübünün cezasının kalkmasının öncesinde yaşanan süreçle ilgili de şunları söyledi:

"Milan başkanı beni aradı, UEFA'ya yaptığımız savunmayı, sunduğumuz bilgileri ve nasıl bir yol izlediğimizi sordu. Biz de tüm açıklığı ile detayları anlattık, tecrübemizi onlarla paylaştık. Bu konuşmanın ardından Milan Başkanı, G.Saray'ı örnek göstererek CAS'a men cezaları ile ilgili itiraz edeceklerini söyledi.

CEZA İPTAL!

YANİ biz daha Milan bizi örnek göstererek itiraz etmeden bu durumu biliyorduk. Bu nedenle bizim için bilinmedik bir durum değil. Onların cezası da iptal edildi ve Avrupa Ligi'ne katılacaklar. Yani bizim başarımız Milan'ın da men cezasının kalkmasında etkili oldu."

"ONYEKURU TRANSFERİNE EŞİM KIZDI"

"Henry Onyekuru transferi tam gizlilik gerektiren bir durumdu. Evdekilere bile söylemedim. Hatta transfer açıklanınca hanım biraz bozuldu. Hocamız uzun zamandır takip ediyormuş. Sakatlığı ve sonraki dönemi hakkında bilgi sahibiydik. Ama biz de çok geniş kapsamlı bir sağlık testi uygulaması yaptık. Hem eski sakatlığına yönelik hem de ileride tekrarlayabilir mi diye mercek altına aldık."

"GENÇLER ÇOK ÖNEMLİ"

"İsviçre'deki kampa 8 genç oyuncunun gelmesi çok önemli. Hem hocamız Fatih Terim hem de ben altyapıya çok önem veriyoruz. Bu gençlerin kazanılması sadece G.Saray için değil, Türk futbolu için de bu gençler çok önemli."

"DONK BİZİ YORMADI"

"Donk olayı yanlış anlaşıldı. Sözleşme yenilemedik, yeni sözleşme yaptık. Sözleşme süresi olan oyuncuyla yenilenir. Ryan Donk da bizi hiç yormadı, eski sözleşmesinde menajerlik payı vardı vermedik, imza parası vardı kontratı bittiği için o da istemedi."

"260 BİN EURO KAZANACAĞIZ"

"Hazırlık maçlarını davet üzerine ayarladık. Tunus'tan Club Africian (28 Temmuz TSİ 22.00) ve Yunanistan'dan AEK... Birinden 140 bin Euro, diğerinden 120 bin Euro alacağız. Masraflarımız da karşılanacak. O bölgede tanınırlığımızı arttıracağız."