Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'in istifasını istedi
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Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'in istifasını istedi

Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'in istifasını istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik'in istifasını istedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik'in istifasını istedi.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, geçtiğimiz hafta yönetim kurulu toplantısında yaşananları bir sosyal medya platformunda paylaşan yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik'ten istifasını istedi ve 'Dostça ayrılalım' dedi. Recevik ise bunu düşünmek için süre istedi. Bunun üzerine Başkan Cengiz, Mahmut Recevik'e bir sonraki hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısına gelmesine gerek olmadığını ifade etti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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