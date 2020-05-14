Mustafa Cengiz: Kulüpten yapılan açıklamalarda bizzat onayım vardır Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün resmi hesaplarından yayılanan bütün açıklamalarda bizzat bilgisi ve onayı olduğunu söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün resmi hesaplarından yayılanan bütün açıklamalarda bizzat bilgisi ve onayı olduğunu söyledi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan ve başarılı geçen ameliyatın ardından istirahate geçen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı. Cengiz, sağlığının el verdiği kadarıyla ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları ile birlikte çalışmalara ara vermeden devam ettiğini söylerken, resmi siteden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapıldığını kaydetti.Mustafa Cengiz, yapılan açıklamalarda bizzat onayının olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Değerli kamuoyu, 07.05.2020 tarihinde geçirdiğim operasyonun ardından sağlığım el verdiği kadar İkinci Başkanım ve Başkan Yardımcılarım başta olmak üzere ilgili mesai arkadaşlarımla birlikte Galatasarayımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiş ve bu süreçte mali raporlar da hazırlanarak sonuçlandırılmıştır. Bilindiği gibi gerektiği takdirde de resmi sitemizden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Kulübümüz resmi mecralarında yayınlanan bütün açıklamalarda bizzat bilgim, katkım ve nihayetinde onayım vardır. Galatasaray Spor Kulübü gibi 115 yıllık bir geçmişe sahip kurumsal bir yapıda zaten aksi de düşünülemez."

Kaynak: DHA