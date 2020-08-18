HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Mustafa Cengiz: "Kaça aldığınızı neden açıklamıyorsunuz"

- Mustafa Cengiz: "Kaça aldığınızı neden açıklamıyorsunuz" Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "Beşiktaşımıza ve Mensah'a gönülden başarılar" Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kadın voleybol takımının imza töreninde gündeme ilişkin konuştu.

18.08.2020 17:22 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:30

- Mustafa Cengiz: "Kaça aldığınızı neden açıklamıyorsunuz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz:

"Beşiktaşımıza ve Mensah'a gönülden başarılar"

İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kadın voleybol takımının imza töreninde gündeme ilişkin konuştu. Fenerbahçe'nin Mame Thiam transferiyle ilgili olarak rakamların açıklanması gerektiğini söyleyen Cengiz, Mensah ve Beşiktaş'a da gönülden başarılar diledi.

Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın imza töreninde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mame Thiam için bonservis ödememesi ile ilgili soruyu yanıtlayan Cengiz, "Böyle olduğunu bilseydik Fatih Öztürk için bir bedel öderdik. Fenerbahçe, en değerli rakibimiz. Fenerbahçe camiasına çok büyük saygı duyan bir insanım. Hiçbir camiaya laf etmem, laf da ettirmem. Camialar hata yapmaz, samimi taraftardır. Bir rengin, armanın koşulsuz yardımcısıdır. Benim konuşmalarım asla bir camiayı hedeflememekte. Fenerbahçemiz, Beşiktaşımız, Trabzonsporumuz, Eskişehirsporumuz, Bursasporumuz, Ankaragücümüz, çok güçlü olsun, güçlü bir yarışa girelim, seviye ve adrenalin yükselsin, sahada mertçe, delikanlıca, bir mücadele olsun" diye konuştu.

"Aynı davranışı rakiplerden de bekliyoruz"

Geçen yıl hakem hataları olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Cengiz, "İnsanlar sadece kendilerine hata yapılınca bağırmasın, başkalarının çektiği acıyı da görsün. Yapılan hata var mı? Bilmiyoruz. Özel sözleşmeyi görmedik. Biz Fatih Öztürk'ün maliyetini açıkladık. Aynı davranışı rakip değerli camialardan beklersem, bu o camiaya hakaret mi, hayır. Bu o yönetimlerin tavrını belirler. Kaça aldığınızı neden açıklamıyorsunuz? Açıklayın ki size gönül veren, statta destekleyen, bazen cebindeki son kuruşu veren o insanlara olan edebinizi, sorumluluğunu yerine getirin. Bunda bozulacak ne var? Galatasaray camiası olarak bütün camialara saygı duyarız. Rakibimiz ne kadar güçlü ve kaliteli ise biz o kadar güçlü ve kaliteliyiz. Zor oyunu bozar. Ben 'bir şey var' demiyorum. Biz yaptıysak uyarın. Bazı dedikodular var, bunu yapmamak gerekir. Yanlışlar bir kere başlarsa zincir gibi gider. O zaman hile-i şeriyye yapmayanlar 'beceriksiz' diye adlandırılır. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Topluma böyle örnek olmamamız gerek. Ben 'bunu yaptılar' demiyorum ama çok büyük dedikodular kulağımıza geliyor. Bunlarla yola çıkmak istemiyorum. Ben bu yola tevessül edeceklerine inanmıyorum, inanmak da istemiyorum" açıklamasında bulundu.

"Beşiktaşımıza ve Mensah'a gönülden başarılar diliyorum"

Son olarak Beşiktaş'a transfer olan Mensah'la ilgili konuşan Cengiz, "Hem Beşiktaşımıza hem de Mensah'a gönülden başarılar diliyorum. 'Biz doğruyuz, dürüstüz' demek çok yanlış. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Önemli olan pratikte yapılanlardır. Doğru olduğumuza inanıyoruz. Başkaları yanlış görebilir. Ona da saygı gösteririz. Başarılar diliyoruz ama hiç kimseye hiçbir yanlış yapmadığımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cengiz ayrıca amatör sporlara katkısı bakımından stopaj vergi düzenlemesinin 1-2 yıl daha ertelenmesini gerektiğini sözlerine ekledi.

Mustafa Cengiz: 'Kaça aldığınızı neden açıklamıyorsunuz'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu Dünya
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Ekonomi
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Dünya
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Ekonomi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Dünyanın en kaliteli incirlerinden 'Bursa Siyahı'nın ihracat yolculuğu başladı Ekonomi
Dünyanın en kaliteli incirlerinden 'Bursa Siyahı'nın ihracat yolculuğu başladı
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı
Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 3 asker yaralandı
Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 3 asker yaralandı
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Ankara'da 65 yaş üstü kısıtlamasına ilk gün uyulmadı
Ankara'da 65 yaş üstü kısıtlamasına ilk gün uyulmadı
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı
Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı
Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hümeyra Cem Yılmaz Tamer Karadağlı Serenay Sarıkaya
Spor Fuat Çapa Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çocuk Bursa Twitter
Şu an buradasınız: Mustafa Cengiz: "Kaça aldığınızı neden açıklamıyorsunuz" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 18:52:28. #1.15#
title